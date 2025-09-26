Intel Aktie auf Höhenflug - 26.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie steigt um +5,85 % auf 30,85€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +63,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +61,89 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,59 % 1 Monat +48,45 % 3 Monate +63,49 % 1 Jahr +44,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Intel-Aktie, die in den letzten Tagen um über 6 % gestiegen ist. Analysten haben die Aktie auf 'Hold' hochgestuft, was das Vertrauen in die Transformation des Unternehmens stärkt. Technisch wird die Aktie über der 20-Tage-Linie gehandelt, was auf eine starke Käuferseite hinweist. Zudem wird die Bedeutung von Partnerschaften, insbesondere mit Apple, und finanzieller Unterstützung durch Nvidia und die US-Regierung hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,47 Mrd. wert.

Intel verhandelt mit TSMC über eine mögliche Partnerschaft. Seit der Bekanntwerdung der Investorensuche gewinnt die Aktie deutlich an Schwung.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.