NAR India ernennt UCO zum exklusiven MLS-Implementierungspartner, um das indische Immobilienwesen zu verändern und globale Chancen zu erschließen

ALTAMONTE SPRINGS, Florida, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Universal Consulting Opportunities (UCO), eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem der größten und einflussreichsten MLS in den USA, und die National Association of REALTORS (NAR) India haben bekanntgegeben, eine Vereinbarung über die Einführung eines modernen MLS in Indien getroffen zu haben. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt für Indien, einen der größten und am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte der Welt, und bietet allen Beteiligten mehr Professionalität, größere Datenintegrität und mehr Transparenz.

UCO und NAR India starten das erste indische MLS-Pilotprojekt in Mumbai und markieren damit den Beginn einer landesweiten Transformation in einer Region, die mit dem Großraum New York City vergleichbar ist. Mit einer Bevölkerung von 1,46 Milliarden Menschen, einem für 2030 erwarteten Immobilienmarkt von 1 Billion Dollar, einem nahezu universellen Internetzugang und dem weltweit fortschrittlichsten digitalen Zahlungs- und Identitätssystem ist Indien in einer einzigartigen Position, um den Sprung in eine moderne, transparente und technologiegetriebene Immobilienzukunft zu schaffen. Dieses Pilotprojekt ist der erste Schritt zum Aufbau der ehrgeizigsten MLS-Infrastruktur der Welt.

NAR India, der führende nationale Verband für Immobilienfachleute, vereint über 40 Mitgliedsverbände und mehr als 50 000 Fachleute im ganzen Land. Als kollektive Stimme der indischen Immobilienbranche ist NAR India maßgeblich an der Gestaltung der Politik beteiligt, fördert die Ausbildung und setzt sich für professionelle Spitzenleistungen ein. Ihre Führung stellt sicher, dass die Einführung eines MLS in den Realitäten des indischen Marktes verwurzelt ist und die Vorteile für ihre Mitglieder und Millionen Verbraucher im ganzen Land vergrößert. Durch den Zusammenschluss bündeln UCO und NAR Indien ihre Stärken – die Marktführerschaft und den Einfluss von NAR Indien sowie die jahrzehntelange Erfahrung von UCO im Bereich MLS –, um gemeinsam ein modernes, skalierbares MLS in Indien zu schaffen.