Plan Optik: Spannender Halbjahresbericht 2025 enthüllt!
Die PLANOPTIK AG präsentiert ihren Halbjahresbericht 2025 und zeigt ihre Stärke in der Mikrosystemtechnik mit globaler Reichweite und innovativer Technologie.
Foto: Owen Miller - Unsplash
- PLANOPTIK AG hat ihren Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht, der unter https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/ als Download bereitsteht.
- Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 lagen bei TEUR 5.903, was in etwa dem Niveau des Vorjahres mit TEUR 5.950 entspricht.
- Das EBITDA im Konzern nach IFRS betrug TEUR 900, leicht unter dem Vorjahreswert von TEUR 1.002, bedingt durch Einmalaufwendungen für den Wechsel in den Regulierten Markt und die Umstellung auf IFRS.
- Das EBIT lag bei TEUR 185 im Vergleich zu TEUR 334 im ersten Halbjahr des Vorjahres, und das EBT betrug TEUR 130 gegenüber TEUR 299 im Vorjahreszeitraum.
- PLANOPTIK AG ist ein führender Anbieter von mikrostrukturierten Komponenten für die Mikrosystemtechnik und Halbleiterindustrie, mit Kunden in über 40 Ländern.
- Mehr als 100 Mitarbeiter entwickeln und fertigen präzise Mikrokomponenten, unterstützt durch neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien für schnelle und individuelle Lösungen.
Der Kurs von Plan Optik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im
Plus.
+0,95 %
+6,00 %
+11,58 %
+23,98 %
+11,58 %
+120,83 %
+223,66 %
+184,18 %
-17,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte