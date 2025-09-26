    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Neuer EU-China-Handelskrieg erwischt Importeure auf dem falschen Fuß (FOTO)

    Hamburg (ots) - Neue EU-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus China drohen
    deutsche Unternehmen unerwartet zu belasten. Dr. Tristan Wegner, Fachanwalt und
    spezialisiert auf Zollrecht warnt vor einem "perfekten Sturm" für Importeure und
    fordert politische Nachbesserungen.

    Laut einem aktuellen Bericht des Handelsblatts (https://www.handelsblatt.com/pol
    itik/eu-historische-kehrtwende-schutzzoelle-und-buy-european-klauseln/100157920.
    html) plant die EU weitere Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus
    China, 25 bis 50 Prozent. Und Buy European-Mandate für öffentliche Aufträge.

    Die EU nennt das Schutz der europäischen Industrie. Experten sprechen von einem
    "perfekten Sturm" für Importeure, die vor Monaten Verträge unterschrieben haben,
    während die Schiffe bereits auf See sind.

    Die Timing-Falle

    Unternehmen werden jetzt völlig überrascht. Sie haben Preise fixiert,
    Lieferverträge unterschrieben, Margen auf Basis aktueller Kosten kalkuliert.

    Einige Sendungen werden erst in vier bis sechs Wochen ankommen. Wenn sie das
    tun, gelten sofort die dann schon verschärften Zollregeln. Die Kommission will
    in wenigen Wochen handeln, nicht erst in Monaten.

    Wahrscheinlich wie immer: Keine Bestandsschutzklauseln. Keine Übergangsfristen.
    Volle Wirkung, sofortige Durchsetzung.

    Bereits jetzt verteuern Anti-Dumping und Anti-Subventionszölle die Importe von
    Stahl um rund 40 Prozent. Diese neuen Maßnahmen kommen voraussichtlich noch
    dazu.

    Tarifierungs-Herausforderungen

    Und wer jetzt nicht aufpasst, den erwischt es später noch stärker. Nämlich dann,
    wenn falsche Zolltarifnummern
    (https://www.owlaw.de/zoll-wissen/zolltarifnummer/) verwendet werden.

    Zollbehörden führen oft nachträgliche Prüfungen durch. Sie finden Fehler in den
    Zolltarifnummern und verhängen die vollen neuen Schutzzölle dann auch
    rückwirkend.

    Bis dahin sind alle Importkontingente voraussichtlich erschöpft, die theoretisch
    hätten genutzt werden können.

    Die Erfahrung zeigt: Europäische Unternehmen befolgen die Regeln genau, während
    chinesische Exporteure häufig kreative Wege zur Umgehung nutzen.

    Die Schutzmaßnahmen schaden damit vielfach den Unternehmen, denen sie helfen
    sollen.

    Lieferverträge helfen nur bedingt

    Ihre langfristigen Liefervereinbarungen werden dadurch toxisch. Das
    regulatorische Umfeld ändert sich zu schnell für mehrjährige Verpflichtungen.

    Aber kurzfristige Verträge kosten mehr. Lieferanten bieten ihre besten Preise
    nicht ohne Bindung an.

    Das bedeutet für Unternehmen einen doppelten Schlag: potenzielle Zollerhöhungen
    plus höhere Grundkosten durch kürzere Vertragslaufzeiten.

    Einige verhandeln Klauseln zur Zollteilung mit ihren Lieferanten. Andere
