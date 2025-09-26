Neuer EU-China-Handelskrieg erwischt Importeure auf dem falschen Fuß (FOTO)

Hamburg (ots) - Neue EU-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus China drohen

deutsche Unternehmen unerwartet zu belasten. Dr. Tristan Wegner, Fachanwalt und

spezialisiert auf Zollrecht warnt vor einem "perfekten Sturm" für Importeure und

fordert politische Nachbesserungen.



Laut einem aktuellen Bericht des Handelsblatts (https://www.handelsblatt.com/pol

itik/eu-historische-kehrtwende-schutzzoelle-und-buy-european-klauseln/100157920.

html) plant die EU weitere Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus

China, 25 bis 50 Prozent. Und Buy European-Mandate für öffentliche Aufträge.





Die EU nennt das Schutz der europäischen Industrie. Experten sprechen von einem"perfekten Sturm" für Importeure, die vor Monaten Verträge unterschrieben haben,während die Schiffe bereits auf See sind.Die Timing-FalleUnternehmen werden jetzt völlig überrascht. Sie haben Preise fixiert,Lieferverträge unterschrieben, Margen auf Basis aktueller Kosten kalkuliert.Einige Sendungen werden erst in vier bis sechs Wochen ankommen. Wenn sie dastun, gelten sofort die dann schon verschärften Zollregeln. Die Kommission willin wenigen Wochen handeln, nicht erst in Monaten.Wahrscheinlich wie immer: Keine Bestandsschutzklauseln. Keine Übergangsfristen.Volle Wirkung, sofortige Durchsetzung.Bereits jetzt verteuern Anti-Dumping und Anti-Subventionszölle die Importe vonStahl um rund 40 Prozent. Diese neuen Maßnahmen kommen voraussichtlich nochdazu.Tarifierungs-HerausforderungenUnd wer jetzt nicht aufpasst, den erwischt es später noch stärker. Nämlich dann,wenn falsche Zolltarifnummern(https://www.owlaw.de/zoll-wissen/zolltarifnummer/) verwendet werden.Zollbehörden führen oft nachträgliche Prüfungen durch. Sie finden Fehler in denZolltarifnummern und verhängen die vollen neuen Schutzzölle dann auchrückwirkend.Bis dahin sind alle Importkontingente voraussichtlich erschöpft, die theoretischhätten genutzt werden können.Die Erfahrung zeigt: Europäische Unternehmen befolgen die Regeln genau, währendchinesische Exporteure häufig kreative Wege zur Umgehung nutzen.Die Schutzmaßnahmen schaden damit vielfach den Unternehmen, denen sie helfensollen.Lieferverträge helfen nur bedingtIhre langfristigen Liefervereinbarungen werden dadurch toxisch. Dasregulatorische Umfeld ändert sich zu schnell für mehrjährige Verpflichtungen.Aber kurzfristige Verträge kosten mehr. Lieferanten bieten ihre besten Preisenicht ohne Bindung an.Das bedeutet für Unternehmen einen doppelten Schlag: potenzielle Zollerhöhungenplus höhere Grundkosten durch kürzere Vertragslaufzeiten.Einige verhandeln Klauseln zur Zollteilung mit ihren Lieferanten. Andere