Neuer EU-China-Handelskrieg erwischt Importeure auf dem falschen Fuß (FOTO)
Hamburg (ots) - Neue EU-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus China drohen
deutsche Unternehmen unerwartet zu belasten. Dr. Tristan Wegner, Fachanwalt und
spezialisiert auf Zollrecht warnt vor einem "perfekten Sturm" für Importeure und
fordert politische Nachbesserungen.
Laut einem aktuellen Bericht des Handelsblatts (https://www.handelsblatt.com/pol
itik/eu-historische-kehrtwende-schutzzoelle-und-buy-european-klauseln/100157920.
html) plant die EU weitere Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus
China, 25 bis 50 Prozent. Und Buy European-Mandate für öffentliche Aufträge.
deutsche Unternehmen unerwartet zu belasten. Dr. Tristan Wegner, Fachanwalt und
spezialisiert auf Zollrecht warnt vor einem "perfekten Sturm" für Importeure und
fordert politische Nachbesserungen.
Laut einem aktuellen Bericht des Handelsblatts (https://www.handelsblatt.com/pol
itik/eu-historische-kehrtwende-schutzzoelle-und-buy-european-klauseln/100157920.
html) plant die EU weitere Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus
China, 25 bis 50 Prozent. Und Buy European-Mandate für öffentliche Aufträge.
Die EU nennt das Schutz der europäischen Industrie. Experten sprechen von einem
"perfekten Sturm" für Importeure, die vor Monaten Verträge unterschrieben haben,
während die Schiffe bereits auf See sind.
Die Timing-Falle
Unternehmen werden jetzt völlig überrascht. Sie haben Preise fixiert,
Lieferverträge unterschrieben, Margen auf Basis aktueller Kosten kalkuliert.
Einige Sendungen werden erst in vier bis sechs Wochen ankommen. Wenn sie das
tun, gelten sofort die dann schon verschärften Zollregeln. Die Kommission will
in wenigen Wochen handeln, nicht erst in Monaten.
Wahrscheinlich wie immer: Keine Bestandsschutzklauseln. Keine Übergangsfristen.
Volle Wirkung, sofortige Durchsetzung.
Bereits jetzt verteuern Anti-Dumping und Anti-Subventionszölle die Importe von
Stahl um rund 40 Prozent. Diese neuen Maßnahmen kommen voraussichtlich noch
dazu.
Tarifierungs-Herausforderungen
Und wer jetzt nicht aufpasst, den erwischt es später noch stärker. Nämlich dann,
wenn falsche Zolltarifnummern
(https://www.owlaw.de/zoll-wissen/zolltarifnummer/) verwendet werden.
Zollbehörden führen oft nachträgliche Prüfungen durch. Sie finden Fehler in den
Zolltarifnummern und verhängen die vollen neuen Schutzzölle dann auch
rückwirkend.
Bis dahin sind alle Importkontingente voraussichtlich erschöpft, die theoretisch
hätten genutzt werden können.
Die Erfahrung zeigt: Europäische Unternehmen befolgen die Regeln genau, während
chinesische Exporteure häufig kreative Wege zur Umgehung nutzen.
Die Schutzmaßnahmen schaden damit vielfach den Unternehmen, denen sie helfen
sollen.
Lieferverträge helfen nur bedingt
Ihre langfristigen Liefervereinbarungen werden dadurch toxisch. Das
regulatorische Umfeld ändert sich zu schnell für mehrjährige Verpflichtungen.
Aber kurzfristige Verträge kosten mehr. Lieferanten bieten ihre besten Preise
nicht ohne Bindung an.
Das bedeutet für Unternehmen einen doppelten Schlag: potenzielle Zollerhöhungen
plus höhere Grundkosten durch kürzere Vertragslaufzeiten.
Einige verhandeln Klauseln zur Zollteilung mit ihren Lieferanten. Andere
"perfekten Sturm" für Importeure, die vor Monaten Verträge unterschrieben haben,
während die Schiffe bereits auf See sind.
Die Timing-Falle
Unternehmen werden jetzt völlig überrascht. Sie haben Preise fixiert,
Lieferverträge unterschrieben, Margen auf Basis aktueller Kosten kalkuliert.
Einige Sendungen werden erst in vier bis sechs Wochen ankommen. Wenn sie das
tun, gelten sofort die dann schon verschärften Zollregeln. Die Kommission will
in wenigen Wochen handeln, nicht erst in Monaten.
Wahrscheinlich wie immer: Keine Bestandsschutzklauseln. Keine Übergangsfristen.
Volle Wirkung, sofortige Durchsetzung.
Bereits jetzt verteuern Anti-Dumping und Anti-Subventionszölle die Importe von
Stahl um rund 40 Prozent. Diese neuen Maßnahmen kommen voraussichtlich noch
dazu.
Tarifierungs-Herausforderungen
Und wer jetzt nicht aufpasst, den erwischt es später noch stärker. Nämlich dann,
wenn falsche Zolltarifnummern
(https://www.owlaw.de/zoll-wissen/zolltarifnummer/) verwendet werden.
Zollbehörden führen oft nachträgliche Prüfungen durch. Sie finden Fehler in den
Zolltarifnummern und verhängen die vollen neuen Schutzzölle dann auch
rückwirkend.
Bis dahin sind alle Importkontingente voraussichtlich erschöpft, die theoretisch
hätten genutzt werden können.
Die Erfahrung zeigt: Europäische Unternehmen befolgen die Regeln genau, während
chinesische Exporteure häufig kreative Wege zur Umgehung nutzen.
Die Schutzmaßnahmen schaden damit vielfach den Unternehmen, denen sie helfen
sollen.
Lieferverträge helfen nur bedingt
Ihre langfristigen Liefervereinbarungen werden dadurch toxisch. Das
regulatorische Umfeld ändert sich zu schnell für mehrjährige Verpflichtungen.
Aber kurzfristige Verträge kosten mehr. Lieferanten bieten ihre besten Preise
nicht ohne Bindung an.
Das bedeutet für Unternehmen einen doppelten Schlag: potenzielle Zollerhöhungen
plus höhere Grundkosten durch kürzere Vertragslaufzeiten.
Einige verhandeln Klauseln zur Zollteilung mit ihren Lieferanten. Andere
Autor folgen