Wettbewerbsdruck wächst / VAUNET fordert konsequente Plattformregulierung und gesicherte Refinanzierung für private Medien
- Wolfram Weimer: "Wer Demokratie will, muss für die Vielfalt streiten - sonst
bekommt er totalitäre Einfalt. Wer freie Medien will, darf die
Machtkonzentration der Monopole nicht dulden, es braucht einen Wettbewerb ohne
Gefälle."
- Heike Raab: "Zur Sicherung von Vielfalt, Qualität und der Freiheit der Medien
gehören ein Level-Playing-Field und auch eine angemessene
Plattformregulierung."
Der VAUNET als Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien hat
auf seiner gestrigen Mitgliederversammlung und dem traditionellen abendlichen
Get-together mit über 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Medienbranche
in Berlin eindringlich vor den Wettbewerbsverzerrungen durch die internationalen
Big Tech-Plattformen, aber auch durch eine verfehlte Radio-Reform der ARD,
gewarnt. Gleichzeitig appellierte der Verband, die Refinanzierungsgrundlagen für
die Angebote der privaten Medien zu stärken und Freiräume für Investitionen zu
belassen, anstatt neue gesetzliche Verpflichtungen aufzuerlegen.
Der VAUNET als Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien hat
auf seiner gestrigen Mitgliederversammlung und dem traditionellen abendlichen
Get-together mit über 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Medienbranche
in Berlin eindringlich vor den Wettbewerbsverzerrungen durch die internationalen
Big Tech-Plattformen, aber auch durch eine verfehlte Radio-Reform der ARD,
gewarnt. Gleichzeitig appellierte der Verband, die Refinanzierungsgrundlagen für
die Angebote der privaten Medien zu stärken und Freiräume für Investitionen zu
belassen, anstatt neue gesetzliche Verpflichtungen aufzuerlegen.
Als Gäste und Redner:innen begrüßte der VAUNET Staatsminister Dr. Wolfram
Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, und Heike Raab,
Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und
für Europa, für Medien und Digitales.
Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs
Officer RTL Deutschland: "Private Medien stehen in Zeiten von Desinformation und
Deep-Fakes für verlässliche Informationen und Einordnung. Die Uhr tickt: Damit
Medien ihre demokratiesichernde Funktion erfüllen können, braucht es jetzt faire
Wettbewerbsbedingungen gegenüber den Big Tech-Plattformen. Der von der Politik
ausgerufene `Herbst der Reformen´ muss auch ein `Herbst der Entscheidungen´ für
unsere Branche werden - mit einer konsequenten Durchsetzung der
Gatekeeper-Regeln, einer Weiterentwicklung der Plattformregulierung auch für
Medienintermediäre einschließlich des Zugangs und der Auffindbarkeit von
Medieninhalten sowie einer Stärkung der Refinanzierungsbasis privater Medien."
Dr. Wolfram Weimer erklärte in seiner Begrüßungsrede zum abendlichen
Get-Together: "Wir brauchen mehr Fairness auf dem Medienmarkt. Während
Medienhäuser für ihre Inhalte haften, agieren die großen Plattformen im
Haftungsprivileg. Sie übernehmen nur widerwillig Verantwortung. Wer Demokratie
will, der muss für die Vielfalt streiten - sonst bekommt er totalitäre Einfalt.
Wer freie Medien will, darf die Machtkonzentration der Monopole nicht dulden, es
braucht einen Wettbewerb ohne Gefälle. Damit wir konkurrenzfähige europäische
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starter87 schrieb 19.09.25, 10:15
Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.
Also meine Hoffnung, es kommt eben keine ...und habe dementsprechend gestern und heute aufgestockt....denn Monat für Monat rückt die HV bzw. AR Sitzung näher.
Allerdings erst wenn die entsprechende AR Sitzung im April ? zur HV 2026 abgehalten ist und schriftlich die Einladung mit der entsprechenden Gewinnverwenndung
(Divi-Vorschlag) veröffentlich ist, erwarte ich eine deutliche Bewegung im Kurs, da dann die Dividenden Fakten für Alle vorliegen. So jedenfalls meine Meinung, da dann i.d.R. die letzten Zweifel über eine hohe Ausschüttung beseitigt sind.
Habe es jedenfalls schon erlebt das Dinge zwar irgendwie bekannt waren, aber erst mit den Tageordnungspunkten & Veröffentlichung (z.B. Adhoc) Kurse bewegt wurden.
Es bleibt also spannend, nach unten sehe ich RTL ohne Gewinnwarnung jedenfalls bei 34€ grob abgesichert.
Schönes WoE Gruß Starter87
carfal schrieb 17.09.25, 15:36
Mein Lieblingsthema RTL Aktie:
RTL sammelt bekanntlich 4 Millionen Aktien ein mit freundlicher Unterstützung von Bertelsmann, die ja einen Teil beisteuern.
Gesetzt den Fall, RTL setzt eine Gesamtdividende von 8 € an (5+3)?
Was macht das mit dem Kurs?
Aufgrund der ca 75% Beteiligung von Bertelsmann könnte dies ein schöner Flaschenhals geben.
RTL (oder Bertelsmann) schmeisst zum Höchstkurs wieder ein paar Aktien auf den Markt, 75% der Dividende gehen sowieso an Bertelsman und schon ist der Einkauf von Sky ein noch besseres Schnäppchen.
Wenn der Flaschenhals sehr eng werden würde, könnte daraus eine schöne Kursrakete aus dem Flaschenhals emporsteigen.
Ob die bei RTL auch solche Fantasien haben😅?
Erdman schrieb 15.09.25, 16:17
Daher beabsichtigt die RTL Group, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt um weitere rund 0,8 Millionen Aktien fortzusetzen. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das kann den Kurs bis zum Jahresende stützen.
