Wettbewerbsdruck wächst / VAUNET fordert konsequente Plattformregulierung und gesicherte Refinanzierung für private Medien

Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.

Also meine Hoffnung, es kommt eben keine ...und habe dementsprechend gestern und heute aufgestockt....denn Monat für Monat rückt die HV bzw. AR Sitzung näher.

Allerdings erst wenn die entsprechende AR Sitzung im April ? zur HV 2026 abgehalten ist und schriftlich die Einladung mit der entsprechenden Gewinnverwenndung

(Divi-Vorschlag) veröffentlich ist, erwarte ich eine deutliche Bewegung im Kurs, da dann die Dividenden Fakten für Alle vorliegen. So jedenfalls meine Meinung, da dann i.d.R. die letzten Zweifel über eine hohe Ausschüttung beseitigt sind.

Habe es jedenfalls schon erlebt das Dinge zwar irgendwie bekannt waren, aber erst mit den Tageordnungspunkten & Veröffentlichung (z.B. Adhoc) Kurse bewegt wurden.

Es bleibt also spannend, nach unten sehe ich RTL ohne Gewinnwarnung jedenfalls bei 34€ grob abgesichert.





Schönes WoE Gruß Starter87