    Wettbewerbsdruck wächst / VAUNET fordert konsequente Plattformregulierung und gesicherte Refinanzierung für private Medien

    Berlin (ots) -

    - Wolfram Weimer: "Wer Demokratie will, muss für die Vielfalt streiten - sonst
    bekommt er totalitäre Einfalt. Wer freie Medien will, darf die
    Machtkonzentration der Monopole nicht dulden, es braucht einen Wettbewerb ohne
    Gefälle."
    - Heike Raab: "Zur Sicherung von Vielfalt, Qualität und der Freiheit der Medien
    gehören ein Level-Playing-Field und auch eine angemessene
    Plattformregulierung."

    Der VAUNET als Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien hat
    auf seiner gestrigen Mitgliederversammlung und dem traditionellen abendlichen
    Get-together mit über 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Medienbranche
    in Berlin eindringlich vor den Wettbewerbsverzerrungen durch die internationalen
    Big Tech-Plattformen, aber auch durch eine verfehlte Radio-Reform der ARD,
    gewarnt. Gleichzeitig appellierte der Verband, die Refinanzierungsgrundlagen für
    die Angebote der privaten Medien zu stärken und Freiräume für Investitionen zu
    belassen, anstatt neue gesetzliche Verpflichtungen aufzuerlegen.

    Als Gäste und Redner:innen begrüßte der VAUNET Staatsminister Dr. Wolfram
    Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, und Heike Raab,
    Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und
    für Europa, für Medien und Digitales.

    Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs
    Officer RTL Deutschland: "Private Medien stehen in Zeiten von Desinformation und
    Deep-Fakes für verlässliche Informationen und Einordnung. Die Uhr tickt: Damit
    Medien ihre demokratiesichernde Funktion erfüllen können, braucht es jetzt faire
    Wettbewerbsbedingungen gegenüber den Big Tech-Plattformen. Der von der Politik
    ausgerufene `Herbst der Reformen´ muss auch ein `Herbst der Entscheidungen´ für
    unsere Branche werden - mit einer konsequenten Durchsetzung der
    Gatekeeper-Regeln, einer Weiterentwicklung der Plattformregulierung auch für
    Medienintermediäre einschließlich des Zugangs und der Auffindbarkeit von
    Medieninhalten sowie einer Stärkung der Refinanzierungsbasis privater Medien."

    Dr. Wolfram Weimer erklärte in seiner Begrüßungsrede zum abendlichen
    Get-Together: "Wir brauchen mehr Fairness auf dem Medienmarkt. Während
    Medienhäuser für ihre Inhalte haften, agieren die großen Plattformen im
    Haftungsprivileg. Sie übernehmen nur widerwillig Verantwortung. Wer Demokratie
    will, der muss für die Vielfalt streiten - sonst bekommt er totalitäre Einfalt.
    Wer freie Medien will, darf die Machtkonzentration der Monopole nicht dulden, es
    braucht einen Wettbewerb ohne Gefälle. Damit wir konkurrenzfähige europäische
