Rheinmetall-Bonus-Zertifikat mit 20%-Chance und 34% Sicherheitspuffer

Da der Rüstungskonzern angesichts der Aufrüstung in Europa einer der Hauptauftragnehmer sei, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem Kursziel von 2.240 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie.

Anlage-Idee: Wer auch auf dem historisch hohen Kursniveau ein Investition in die noch immer als „unterbewertet“ eingeschätzte Rheinmetall-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kurseinbruch der Aktie hohe Renditen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Rheinmetall-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Rheinmetall-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 1.300 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Dezember 2026 wegen des Bezugsverhältnisses von 0,1, das den im Vergleich zum direkten Aktienkauf kostengünstigeren Einstieg in das Zertifikat ermöglicht, mit dem Bonusbetrag in Höhe von 230 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000HT6Q558), mit dem Bezugsverhältnis 0,1, befindet sich das Bonuslevel bei 230 Euro und der Cap bei 2.300 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Dezember 2026, aktivierte Barriere liegt bei 1.300 Euro. Beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.973 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 191,26 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 191,26 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2026 einen Bruttoertrag von 20,26 Prozent (gleich 16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,11 Prozent auf 1.300 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Rheinmetall-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 1.300 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird jedes Zertifikat mit einem Zehntel des am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 1.912,60 Euro, was dem Zertifikatepreis von 191,26 Euro entspricht, ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.