    GLOBALFOUNDRIES Aktie mit starker Tagesperformance - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die GLOBALFOUNDRIES Aktie bisher um +5,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GLOBALFOUNDRIES Aktie.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    GLOBALFOUNDRIES ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf integrierte Schaltkreise. Als einer der größten Auftragsfertiger weltweit bedient es Kunden in Mobilfunk, Automobil und IoT. Hauptkonkurrenten sind TSMC, Samsung Foundry und Intel. Das Unternehmen zeichnet sich durch differenzierte Fertigungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen aus.

    GLOBALFOUNDRIES Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GLOBALFOUNDRIES Aktie. Mit einer Performance von +5,96 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die GLOBALFOUNDRIES Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,24 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GLOBALFOUNDRIES Aktie damit um -1,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GLOBALFOUNDRIES auf -34,09 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    GLOBALFOUNDRIES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,06 %
    1 Monat -5,37 %
    3 Monate -15,24 %
    1 Jahr -21,21 %

    Informationen zur GLOBALFOUNDRIES Aktie

    Es gibt 532 Mio. GLOBALFOUNDRIES Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,85 Mrd.EUR wert.

    GLOBALFOUNDRIES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GLOBALFOUNDRIES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GLOBALFOUNDRIES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GLOBALFOUNDRIES

    +5,79 %
    -0,81 %
    -4,08 %
    -15,05 %
    -21,91 %
    -48,68 %
    -30,58 %
    ISIN:KYG393871085WKN:A3C6AF



