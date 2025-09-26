Dax legt zu - Index vor ausgeglichener Wochenbilanz

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    • Dax startet freundlich mit +0,43% auf 23.635,98 Punkte.
    • MDax legt um 0,13% auf 30.074,29 Zähler zu.
    • Siemens-Aktien erholen sich um 2,1% von Tief.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche ist der Dax am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,43 Prozent auf 23.635,98 Punkte, während der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen 0,13 Prozent auf 30.074,29 Zähler zulegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent bergauf.

    Die Gewinne reichten aus, um dem Dax eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

    Die Dax-Gewinne fußten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens , dessen Aktien sich um 2,1 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. In anderen Branchen wie etwa bei Lastwagenbauern jedoch zeigten sich neue Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump erhöhte Abgaben ankündigte./tih/stk

    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 23.660 auf Ariva Indikation (26. September 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 184,28 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+30,63 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
