Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax legt zu - Index vor ausgeglichener Wochenbilanz
- Dax startet freundlich mit +0,43% auf 23.635,98 Punkte.
- MDax legt um 0,13% auf 30.074,29 Zähler zu.
- Siemens-Aktien erholen sich um 2,1% von Tief.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche ist der Dax am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,43 Prozent auf 23.635,98 Punkte, während der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen 0,13 Prozent auf 30.074,29 Zähler zulegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent bergauf.
Die Gewinne reichten aus, um dem Dax eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.
Die Dax-Gewinne fußten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens , dessen Aktien sich um 2,1 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. In anderen Branchen wie etwa bei Lastwagenbauern jedoch zeigten sich neue Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump erhöhte Abgaben ankündigte./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 23.660 auf Ariva Indikation (26. September 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 184,28 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+30,63 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert. Es geht ums daher labern, Aufmerksamkeit generieren
... wenn es so ein tolles Leben ist, warum nur zu Hobbyzwecken den ganzen Tag am Rechner kleben und das Forum zumüllen
Einfach traurig, den ganzen Tag nichts zu tun, an der Kiste kleben und zu jedem Thema etwas sagen, hauptsache quaseln können.
lalala , schön Tag allen :)
Schöner Move und jeder, der innerhalb dieses Runs mal 20 oder 30 Punkte in der laufenden Bewegung vorhergesagt hat, durfte sich an seinem kleinen Stück "Ruhm" erfreuen.... die Schnapszahlentrader wurden mit der durchlaufenen 444, 555 und 666 (wenn auch ohne jegliche Relevanz) ebenso 3x bedient, wieder jeder, der auf die vollen Hunderter setzte.
Große Klasse.... Mitteilungsbedürfnis gepaart mit der Suche nach Aufmerksamkeit, bestenfalls Anerkennung.... Glückwunsch!
Und ganz abgesehen von dem ganzen Trash -> Danke an watertaxi, Magnus und auch slabyedi für die gezeigten Charts, Informationen und Anregungen.
Gruß CB. 😎