Dax legt zu - Index vor ausgeglichener Wochenbilanz

Die Dax-Gewinne fußten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens , dessen Aktien sich um 2,1 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. In anderen Branchen wie etwa bei Lastwagenbauern jedoch zeigten sich neue Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump erhöhte Abgaben ankündigte./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 23.660 auf Ariva Indikation (26. September 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 184,28 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+30,63 % bedeutet.