SAP sichert sich Mega-Deal mit US-Army

Mit dem neuen Auftrag positioniert sich SAP stärker im sicherheitsrelevanten US-Markt und baut seine Präsenz im Regierungssektor aus. Branchenbeobachter sprechen von einem "strategischen Meilenstein" für den Konzern, der damit seine Cloud-Offensive in einem hochsensiblen Segment vorantreibt.

Der deutsche Softwarekonzern SAP hat über seinen Geschäftsbereich National Security Services einen Milliardenauftrag von der US-Army an Land gezogen. Wie das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag über 1 Milliarde US-Dollar für eine Endnutzerlizenzvereinbarung des RISE-Portfolios von SAP. Das RISE-Angebot unterstützt Unternehmen dabei, ihre ERP-Systeme in die Cloud zu migrieren und vor Ort abzusichern. Auftraggeber ist das Army Contracting Command im Rock Island Arsenal, Illinois.

UBS bleibt bullish – Kursziel 300 Euro trotz EU-Kartellverfahren

Parallel zur Auftragsmeldung bestätigt die Schweizer Großbank UBS ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Analyst Michael Briest belässt das Kursziel bei 300 Euro. Trotz des milliardenschweren US-Army-Auftrags geriet die SAP-Aktie am Donnerstag unter Druck. Im Xetra-Handel notierte das Papier zuletzt bei 225,20 Euro und damit 1,23 Prozent im Minus. Der Rückgang ist auf die neu eingeleitete EU-Kartelluntersuchung zurückzuführen.

In einer ersten Reaktion auf die EU-Ermittlungen gegen SAP wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Praktiken schrieb Briest, dass sich damit "entsprechende Marktgerüchte bestätigt" hätten. Die EU-Kommission untersucht unter anderem den möglichen Missbrauch einer dominierenden Marktposition durch den Walldorfer Konzern.

Zur Einordnung verweist UBS auf den jüngsten Fall Google: Erst vor Kurzem verhängte Brüssel eine Strafe von knapp 3 Milliarden Euro gegen den US-Konzern. SAP gehe allerdings davon aus, dass das Verfahren keinen erheblichen Einfluss auf die anstehenden Quartalszahlen am 22. Oktober haben werde.

Ausblick: Cloud-Wachstum und regulatorische Risiken im Fokus

Für Anleger bleibt SAP ein Spannungsfeld aus Wachstum und Regulierung. Der milliardenschwere US-Army-Deal stärkt das Cloud-Geschäft und dürfte die Marktposition im öffentlichen Sektor festigen. Gleichzeitig sorgen die EU-Ermittlungen für Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob SAP – ähnlich wie Google – mit empfindlichen Bußgeldern oder Auflagen rechnen muss.

UBS-Analysten sehen trotz der Risiken "signifikantes Aufwärtspotenzial" für die Aktie. Vor allem das Cloud-Geschäft und die RISE-Plattform gelten als Wachstumstreiber.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 224EUR auf Tradegate (26. September 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.





