Milliardenauftrag
SAP sichert sich Mega-Deal mit US-Army
SAP gewinnt einen milliardenschweren US-Army-Auftrag, doch neue EU-Kartellermittlungen werfen einen Schatten auf den Softwarekonzern.
- SAP erhält 1 Mrd. USD Auftrag von US-Army.
- EU-Kartellermittlungen belasten SAP-Aktie stark.
- UBS bleibt optimistisch, Kursziel 300 Euro.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Der deutsche Softwarekonzern SAP hat über seinen Geschäftsbereich National Security Services einen Milliardenauftrag von der US-Army an Land gezogen. Wie das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag über 1 Milliarde US-Dollar für eine Endnutzerlizenzvereinbarung des RISE-Portfolios von SAP. Das RISE-Angebot unterstützt Unternehmen dabei, ihre ERP-Systeme in die Cloud zu migrieren und vor Ort abzusichern. Auftraggeber ist das Army Contracting Command im Rock Island Arsenal, Illinois.
Mit dem neuen Auftrag positioniert sich SAP stärker im sicherheitsrelevanten US-Markt und baut seine Präsenz im Regierungssektor aus. Branchenbeobachter sprechen von einem "strategischen Meilenstein" für den Konzern, der damit seine Cloud-Offensive in einem hochsensiblen Segment vorantreibt.
UBS bleibt bullish – Kursziel 300 Euro trotz EU-Kartellverfahren
Parallel zur Auftragsmeldung bestätigt die Schweizer Großbank UBS ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Analyst Michael Briest belässt das Kursziel bei 300 Euro. Trotz des milliardenschweren US-Army-Auftrags geriet die SAP-Aktie am Donnerstag unter Druck. Im Xetra-Handel notierte das Papier zuletzt bei 225,20 Euro und damit 1,23 Prozent im Minus. Der Rückgang ist auf die neu eingeleitete EU-Kartelluntersuchung zurückzuführen.
In einer ersten Reaktion auf die EU-Ermittlungen gegen SAP wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Praktiken schrieb Briest, dass sich damit "entsprechende Marktgerüchte bestätigt" hätten. Die EU-Kommission untersucht unter anderem den möglichen Missbrauch einer dominierenden Marktposition durch den Walldorfer Konzern.
Zur Einordnung verweist UBS auf den jüngsten Fall Google: Erst vor Kurzem verhängte Brüssel eine Strafe von knapp 3 Milliarden Euro gegen den US-Konzern. SAP gehe allerdings davon aus, dass das Verfahren keinen erheblichen Einfluss auf die anstehenden Quartalszahlen am 22. Oktober haben werde.
Ausblick: Cloud-Wachstum und regulatorische Risiken im Fokus
Für Anleger bleibt SAP ein Spannungsfeld aus Wachstum und Regulierung. Der milliardenschwere US-Army-Deal stärkt das Cloud-Geschäft und dürfte die Marktposition im öffentlichen Sektor festigen. Gleichzeitig sorgen die EU-Ermittlungen für Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob SAP – ähnlich wie Google – mit empfindlichen Bußgeldern oder Auflagen rechnen muss.
UBS-Analysten sehen trotz der Risiken "signifikantes Aufwärtspotenzial" für die Aktie. Vor allem das Cloud-Geschäft und die RISE-Plattform gelten als Wachstumstreiber.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 224EUR auf Tradegate (26. September 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.