Entlastung oder Etikettenschwindel? (FOTO)

Basel (ots) - Am 28. September 2025 stimmt die Schweiz über die Abschaffung des

Eigenmietwerts ab. Viele Hausbesitzer hören nur "Endlich Entlastung!", doch bei

genauerem Hinsehen zeigt sich: Dieses Reformpaket ist kein Geschenk, sondern ein

Deal mit verstecktem Preis.



Renovationen: Kosten statt Steuerabzug





Bislang waren Investitionen in die eigene Immobilie steuerlich absetzbar.

Künftig würden Renovationen und Unterhaltsarbeiten direkt zu Lasten des

Haushalts gehen. Das Resultat: weniger Investitionen, geringere Modernisierungen

und eine schleichende Verschlechterung der Bausubstanz.



Privater Vermögensaufbau unter Druck



Immobilien gelten als eine der solidesten Formen privater Vorsorge: greifbar,

inflationsgeschützt, wertsteigernd. Doch ohne Zinsabzug und ohne

Renovationsabzug wird genau dieser Vermögensaufbau massiv erschwert. Eigentum

droht, an Attraktivität und Dynamik zu verlieren.



Zweite Säule: Steuerabzüge nur noch im Kollektiv



Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts entfällt auch die Möglichkeit,

Renovationen steuerlich geltend zu machen. Für viele Angestellte bleibt damit

faktisch nur noch eine Option, um das steuerbare Einkommen spürbar zu

reduzieren: Einkäufe in die Pensionskasse. Genau das wird politisch indirekt

gefördert - obwohl klar ist, dass die demografische Entwicklung die Mittel in

der 2. Säule zunehmend unter Druck setzt.



Gleichzeitig wird bereits hinter verschlossenen Türen diskutiert, ob

Kapitalbezüge bei der Pensionierung künftig eingeschränkt oder gar unmöglich

werden sollen. Damit droht ein doppelter Verlust: weniger Spielraum beim

Vermögensaufbau in Immobilien - und weniger Freiheit, über das eigene

Vorsorgekapital zu verfügen.



Swisschange: Mehr Klarheit, weniger Illusionen



Die Abschaffung des Eigenmietwerts klingt nach Befreiung; tatsächlich bedeutet

sie einen Systemwechsel: weg vom individuellen Vermögensaufbau, hin zu

kollektiven Gefässen. Wer jetzt nicht nachjustiert, riskiert seine finanzielle

Handlungsfreiheit.



Seit 2003 begleitet Swisschange Käufer, Bauherren und Eigentümer bei den

grössten Finanzentscheidungen ihres Lebens. Ihr Credo: Strategie statt Illusion.

Sie analysieren, welche Auswirkungen Reformen wie diese auf Finanzierung,

Vermögensplanung und Altersvorsorge haben und entwickeln Lösungen, die ihren

Kunden langfristig Unabhängigkeit sichern.



Fazit: Strategie statt Etikettenschwindel



Die Eigenmietwert-Abschaffung wirkt auf den ersten Blick wie eine Entlastung. In

Wahrheit ist sie ein Paradigmenwechsel mit erheblichen Folgen für private

Eigentümer. Wer sich nicht auf politische Schlagzeilen verlässt, sondern seine

Finanz- und Immobilienstrategie bewusst überprüft, sichert sich das, was

wirklich zählt: Stabilität, Verhandlungsmacht und finanzielle Freiheit.



Über Lester Steinger:



Lester Steinger ist Gründer und CEO der SWISSCHANGE AG. Mit über 34 Jahren

Erfahrung im Investmentbanking und ausgezeichnet mit dem Stiftungspreis

Finanzplatz Basel steht er für ein Beratungsmodell, das solide Finanzierung mit

langfristiger Stabilität verbindet und den Weg zu Wohneigentum nachhaltig

unterstützt. Mehr Informationen unter: https://swisschange.ch/



