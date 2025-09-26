    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Eigenmietwert-Abschaffung

    Entlastung oder Etikettenschwindel? (FOTO)

    Basel (ots) - Am 28. September 2025 stimmt die Schweiz über die Abschaffung des
    Eigenmietwerts ab. Viele Hausbesitzer hören nur "Endlich Entlastung!", doch bei
    genauerem Hinsehen zeigt sich: Dieses Reformpaket ist kein Geschenk, sondern ein
    Deal mit verstecktem Preis.

    Renovationen: Kosten statt Steuerabzug

    Bislang waren Investitionen in die eigene Immobilie steuerlich absetzbar.
    Künftig würden Renovationen und Unterhaltsarbeiten direkt zu Lasten des
    Haushalts gehen. Das Resultat: weniger Investitionen, geringere Modernisierungen
    und eine schleichende Verschlechterung der Bausubstanz.

    Privater Vermögensaufbau unter Druck

    Immobilien gelten als eine der solidesten Formen privater Vorsorge: greifbar,
    inflationsgeschützt, wertsteigernd. Doch ohne Zinsabzug und ohne
    Renovationsabzug wird genau dieser Vermögensaufbau massiv erschwert. Eigentum
    droht, an Attraktivität und Dynamik zu verlieren.

    Zweite Säule: Steuerabzüge nur noch im Kollektiv

    Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts entfällt auch die Möglichkeit,
    Renovationen steuerlich geltend zu machen. Für viele Angestellte bleibt damit
    faktisch nur noch eine Option, um das steuerbare Einkommen spürbar zu
    reduzieren: Einkäufe in die Pensionskasse. Genau das wird politisch indirekt
    gefördert - obwohl klar ist, dass die demografische Entwicklung die Mittel in
    der 2. Säule zunehmend unter Druck setzt.

    Gleichzeitig wird bereits hinter verschlossenen Türen diskutiert, ob
    Kapitalbezüge bei der Pensionierung künftig eingeschränkt oder gar unmöglich
    werden sollen. Damit droht ein doppelter Verlust: weniger Spielraum beim
    Vermögensaufbau in Immobilien - und weniger Freiheit, über das eigene
    Vorsorgekapital zu verfügen.

    Swisschange: Mehr Klarheit, weniger Illusionen

    Die Abschaffung des Eigenmietwerts klingt nach Befreiung; tatsächlich bedeutet
    sie einen Systemwechsel: weg vom individuellen Vermögensaufbau, hin zu
    kollektiven Gefässen. Wer jetzt nicht nachjustiert, riskiert seine finanzielle
    Handlungsfreiheit.

    Seit 2003 begleitet Swisschange Käufer, Bauherren und Eigentümer bei den
    grössten Finanzentscheidungen ihres Lebens. Ihr Credo: Strategie statt Illusion.
    Sie analysieren, welche Auswirkungen Reformen wie diese auf Finanzierung,
    Vermögensplanung und Altersvorsorge haben und entwickeln Lösungen, die ihren
    Kunden langfristig Unabhängigkeit sichern.

    Fazit: Strategie statt Etikettenschwindel

    Die Eigenmietwert-Abschaffung wirkt auf den ersten Blick wie eine Entlastung. In
    Wahrheit ist sie ein Paradigmenwechsel mit erheblichen Folgen für private
    Eigentümer. Wer sich nicht auf politische Schlagzeilen verlässt, sondern seine
    Finanz- und Immobilienstrategie bewusst überprüft, sichert sich das, was
    wirklich zählt: Stabilität, Verhandlungsmacht und finanzielle Freiheit.

    Über Lester Steinger:

    Lester Steinger ist Gründer und CEO der SWISSCHANGE AG. Mit über 34 Jahren
    Erfahrung im Investmentbanking und ausgezeichnet mit dem Stiftungspreis
    Finanzplatz Basel steht er für ein Beratungsmodell, das solide Finanzierung mit
    langfristiger Stabilität verbindet und den Weg zu Wohneigentum nachhaltig
    unterstützt. Mehr Informationen unter: https://swisschange.ch/

