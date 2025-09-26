DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 186 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern "fliegt weiter hoch", schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Airbus auf einem guten Weg Richtung Jahresziele. Anpassungen an den mittelfristigen Barmittelschätzungen und auf der Währungsseite führten mitsamt der gestiegenen Branchenbewertung zu seinem höheren Kursziel./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 194,5EUR auf Tradegate (26. September 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 209

Kursziel alt: 186

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

