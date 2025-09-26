    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Spaniens bleibt Wachstumslokomotive - Wirtschaft wächst stärker als erwartet

    • Spaniens BIP wächst im Q2 um 3,1 Prozent.
    • Vorherige Schätzung lag bei 2,8 Prozent.
    • Wirtschaft bleibt Wachstumslokomotive in Europa.

    MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft ist im zweiten Quartal überraschend noch stärker gewachsen als noch Ende Juli angenommen. In den drei Monaten bis Ende Juni sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid auf Basis detaillierter Zahlen mit. Ende Juli hatten die Statistiker den BIP-Anstieg in einer ersten Schätzung noch auf 2,8 Prozent beziffert. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal habe das Wachstum der zweiten Schätzung zufolge 0,8 Prozent betragen und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als Ende Juli projiziert. Mit den positiven Daten zementiert die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ihre Rolle als Wachstumslokomotive in Europa./zb/stk





