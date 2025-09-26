Wirtschaft
Dax legt zum Handelsstart zu - Zinshoffnungen gedämpft
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen rund 23.650 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,5 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.
Und das, obwohl viele Anleger nicht mit neuen Geldspritzen rechnen: "Bezüglich der Europäischen Zentralbank sind die Zinserwartungen gedämpft und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Zinssenkungspfad beendet ist", heißt es am Freitag von Analysten der Helaba. "Einem Schritt bis zum Jahresende wird nur eine kleine Wahrscheinlichkeit von unter zehn Prozent beigemessen und auch darüber hinaus wird mit einem unveränderten Leitzinsniveau gerechnet."
Papiere von Siemens, BMW und Münchner Rück setzten sich am Morgen an die Spitze der Kursliste und legten jeweils deutlich über ein Prozent zu, auch Continental und Mercedes waren unter den gefragtesten Werten. Daimler Truck wurden dagegen abgestoßen und verloren zu Handelsbeginn über drei Prozent - mutmaßlich wegen neuer Sorgen in Bezug auf die Zollpolitik der USA.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1676 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8565 Euro zu haben.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
catocencoris schrieb 20.08.25, 08:51
mitdiskutieren »
Heute um 17 Uhr findet wieder ein virtuelles Anlegerforum statt: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-siemens-ag/1536798
007spekulatius schrieb 10.08.25, 14:34
mitdiskutieren »
bis zum Jahrehöchstkurs von 243,55 sind es prozentual nur noch + 4,8%
bezogen auf 232,40 € (XETRA-8.8.25)
dann schaun wir mal was sich bis Freitag nächste Woche noch tut
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
Samski schrieb 07.08.25, 21:11
mitdiskutieren »
Wie in den letzten Wochen wird auch dieser Anstieg schon wieder abverkauft.
Ist eben ein langfristiges Invest und nichts für Zocker. Ich bleibe dabei.
