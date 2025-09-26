DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 130 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte den Schweden in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen eine zyklische Verbesserung. Es fehle allerdings noch ein klares strukturelles Fundament./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 15,59EUR auf Tradegate (26. September 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.



