KI-Aktie AppLovin: Dieses Kursziel sprengt alle Dimensionen!

Für das Werbetechnologieunternehmen AppLovin ist 2025 hervorragend verlaufen. Mit einem Plus von 97,6 Prozent hat sich die Aktie fast verdoppeln können. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Kursgewinne sogar 389,6 Prozent. Gemeinsam mit Palantir gilt der Konzern als einer der großen Gewinner im Software-Bereich, wenn es um die Anwendung von KI geht.

Dabei trotzten die Anteile auch einer Reihe von negativen Katalysatoren, darunter Short-Reports mit Betrugsvorwürfen, der wachsenden Konkurrenz durch Amazon und Meta Platforms sowie einer hohen Unternehmensbewertung. Trotz der Gesamtmarktschwäche in den vergangenen Tagen zeigte die Aktie relative Stärke und notiert in unmittelbarer Nähe zu ihrem Allzeithoch.

Kursziel 1.000 US-Dollar? Das gibt's jetzt von der UBS?

Geht es nach den Analystinnen und Analysten der Schweizer Großbank UBS ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Die haben ihr Kursziel jetzt kräftig von 540 auf 810 US-Dollar angehoben. Im Bull-Case sieht die UBS den fairen Wert für AppLovin sogar bei 1.000 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag einer Upside von 26,6 beziehungsweise 56,3 Prozent. Das bislang höchste Kursziel lag bei 760 US-Dollar.

Als Grund für ihre optimistische Einschätzung nennen die Expertinnen und Experten Initiativen zur Effizienzverbesserung der Vermarktungsplattform Axon 2.0 innerhalb der kommenden 12 Monate. Hintergrundbefragungen hätten außerdem eine anhaltend hohe Nachfrage nach Kundenwerbungs- und Empfehlungsprogrammen innerhalb von Fortune-1000-Unternehmen ergeben.

Im Bereich Mobile Games verzeichne AppLovin den Angaben der UBS zufolge eine nach wie vor marktbeherrschende Stellung, die bislang nicht durch andere Wettbewerber gefährdet sei.

Aktie legt zu, trotz jüngster Konsolidierung aber noch immer überkauft ...

Die Aktie von AppLovin reagierte am Freitagvormittag leicht positiv auf die Kurszielanhebung und legte in der US-Vorbörse um rund 1 Prozent zu. Damit ist das bei rund 670 US-Dollar erzielte Allzeithoch mit einem Abstand von 3,9 Prozent weiterhin in Reichweite.

Kurzfristig besteht allerdings eine hohe Korrekturgefahr, denn die Aktie ist aus technischen Gesichtspunkten dramatisch überkauft. Trotz einer Konsolidierung liegt der Relative-Stärke-Index noch immer bei rund 80 Punkten und damit über der Warnschwelle von 70 Zählern. Unterdessen sind die gleitenden Durchschnitten als potenzielle Unterstützungen sehr weit entfernt.

Fazit: ... und auch die Bewertung lässt eigentlich keinen Spielraum mehr

Auch die Bewertung ist als äußerst fortschrittlich zu bezeichnen. Für das laufende Geschäftsjahr ist AppLovin bereits mit dem 59,8-fachen der erwarteten Gewinne bewertet, für 2026 steht ein geschätztes KGV von 48,5 zu Buche. Beides liegt deutlich sowohl über dem Branchendurchschnitt (25,6) als auch dem Fünfjahresmittel der Aktie (31,7).

Ähnlich verhält sich das Unternehmen auch bei zahlreichen anderen Kennziffern. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt AppLovin mit 64,8 um 235,7 Prozent über dem Durchschnittswert der Vergleichsgruppe, beim Kurs-Buch-Verhältnis beträgt der Aufschlag sogar 2.109,6 Prozent. Das Finanzinformationsportal SeekingAlpha verleiht der Aktie für ihre Bewertung daher eine glatte 6.

Ob das Megakursziel der UBS daher zeitnah erreicht werden kann, steht zu bezweifeln. Schon die geringste Abweichung vom Wachstumskurs könnte zu einer Bewertungskorrektur ähnlich der im Frühjahr führen. Damals verlor die Aktie in wenigen Wochen mehr als 60 Prozent ihres Wertes.

