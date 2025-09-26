Siemens stark erholt - Viertes Quartal wohl recht ordentlich

Ein Experte zog ein positives Fazit: Das vierte Quartal dürfte besser gelaufen sein als das dritte, abgesehen von der Auftragslage. Aber das so wichtige Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book-to-bill) dürfte dennoch leicht positiv sein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens haben am Freitag ihre bisherigen Wochenverluste wieder aufgeholt. Als bester Wert im Dax kletterten die Papiere der Münchner um 2,6 Prozent und schafften es damit zurück über ihre 21- und 50-Tage-Linien. Der Konzern hat am Vortag die letzten Geschäftssignale gesendet, bevor nun bis zu den Zahlen für das vierte Geschäftsquartal Mitte November Funkstille herrschen wird.

Ein "Handelsblatt"-Artikel zum Thema Siemens Healthineers zeige zudem, dass das Siemens-Management sich bewusst sei, was die Anleger wollten: eine Dekonsolidierung der Tochter, so der Experte weiter. Zumindest sei dies das zentrale Szenario. Eine Entscheidung soll wohl schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember fallen.

Die Papiere von Siemens Healthineers erholten sich derweil etwas weiter von ihrem Vortageseinbruch. Auslöser waren die Sorgen über höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte. Aber auch der Siemens-Überhang ist ein zentrales Thema. Siemens hält fast Dreiviertel der Anteile./ag/zb









Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 23.670 auf Ariva Indikation (26. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -6,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,74 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 51,04 Mrd.. Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +10,62 %/+37,17 % bedeutet.



