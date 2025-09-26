OHB - Aktie schießt in die Höhe +4,02 % - 26.09.2025

Die OHB Aktie konnte bisher um +4,02 % auf 82,80€ zulegen. Das sind +3,20 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von OHB über einen Zuwachs von +17,60 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um +23,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +67,78 %.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,01 % 1 Monat +17,94 % 3 Monate +17,60 % 1 Jahr +79,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der OHB Aktie, die mit einem KUV von 1,3 als niedrig angesehen wird. Die Möglichkeit einer Übernahme und eines Delistings wird erörtert, wobei auch die starke Kursreaktion auf Bundeswehraufträge thematisiert wird. Zudem wird die Zukunft der Börsennotierung diskutiert, während einige Teilnehmer die Chancen eines Squeeze-Outs durch KKR und Fuchs in Frage stellen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.