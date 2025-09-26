    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fallen weiter, Euro-Bund-Future bei 127,92 Punkten.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen steigt auf 2,77 Prozent.
    • Markt wartet auf US-Konjunkturdaten, wenig Impulse vorhanden.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Freitag weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 127,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,77 Prozent.

    Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Wichtige Konjunkturdaten stehen nur in den USA an. So werden Daten zu den privaten Einkommen und dem Konsum veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed dürfte zudem auf den von ihr bevorzugten Preisindex PCE schauen. "Allerdings sind die zollbedingten Preiseffekte in den USA bisher überraschend gering an die Verbraucher weitergereicht worden", schreiben die Experten der Dekabank. "Die Jahresteuerungsraten werden allerdings weiterhin leicht unterhalb von 3 Prozent liegen und damit deutlich über der Zielmarke der Fed." Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

    Am Donnerstag hatten US-Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung als auch die Auftragseingänge für langlebige Güter positiv überrascht. "Der für deutsche Staatsanleihen maßgebliche Bund-Future kam im Zuge robuster US-Daten unter Druck, sodass der Bereich um 128,00 nur mit Mühen Halt bieten konnte", heißt es in einem Ausblick der Helaba. "Die nächste Unterstützung zeigt sich am Kontrakttief bei 127,61."/jsl/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

