Börsenstart Europa - 26.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

Der MDAX steht bei 30.009,22 PKT und verliert bisher -0,32 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +1,68 %, Talanx +1,48 %, Porsche AG +1,40 % Flop-Werte: TRATON -3,69 %, Nemetschek -2,45 %, AIXTRON -2,23 %

Der DAX steht aktuell (09:59:56) bei 23.649,55 PKT und steigt um +0,32 %. Top-Werte: Siemens +2,71 %, Münchener Rück +2,58 %, Brenntag +1,59 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -3,09 %, Infineon Technologies -1,52 %, Zalando -1,33 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:58) bei 3.595,05 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +1,72 %, Sartorius Vz. +0,70 %, Draegerwerk +0,55 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,08 %, SILTRONIC AG -2,61 %, Nemetschek -2,45 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.477,49 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Siemens +2,71 %, Münchener Rück +2,58 %, EssilorLuxottica +2,30 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,63 %, Infineon Technologies -1,52 %, argenx -1,51 %

Der ATX bewegt sich bei 4.651,35 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: voestalpine +1,89 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,49 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,20 %

Flop-Werte: STRABAG -0,98 %, DO & CO -0,90 %, Wienerberger -0,56 %

Der SMI bewegt sich bei 11.938,62 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,93 %, Swiss Life Holding +1,03 %, Lonza Group +0,88 %

Flop-Werte: Amrize -0,73 %, Logitech International -0,64 %, Roche Holding -0,55 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:25) bei 7.847,89 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,30 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,11 %, Credit Agricole +1,89 %

Flop-Werte: Euronext -3,03 %, BNP Paribas (A) -2,63 %, Pernod Ricard -2,55 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.634,02 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,36 %, SSAB Registered (A) +1,30 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,12 %, SKF (B) -0,71 %, Getinge (B) -0,62 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.040,00 PKT und gewinnt bisher +2,44 %.

Top-Werte: Jumbo +0,51 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,37 %, Piraeus Port Authority -0,06 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,52 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,33 %