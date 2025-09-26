Borussia Dortmund erwartet laufenden Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn
- BVB rechnet mit Umsatz- und Gewinnrückgang 2025/26.
- Jahresergebnis zwischen -5 und +5 Millionen Euro möglich.
- Dividende bleibt bei sechs Cent je Aktie für Aktionäre.
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit weniger Umsatz und Gewinn. Auch ein Verlust wird nicht ausgeschlossen. So rechnet das Management mit einem Jahresergebnis in der Spanne von minus 5 bis plus 5 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Dortmund mitteilte. Im vorhergehenden Geschäftsjahr 2024/25 wurde hier noch ein Gewinn von 6,5 Millionen Euro erzielt.
Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen, nach knapp 116 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr zuvor. Beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt. Im Vorjahr stand noch ein Rekordumsatz von 526 Millionen Euro zu Buche. Die Bruttokonzerngesamtleistung, die auch Transferentgelte enthält, wird bei 565 Millionen Euro gesehen, gegenüber knapp 590 Millionen zuvor.
An der Börse löste der Jahresausblick keine großen Bewegungen bei der BVB-Aktie aus. Die Aktie notierte zuletzt wenig verändert.
Die Aktionäre sollen den weiteren Angaben zufolge wie im Vorjahr eine Dividende von sechs Cent je Aktie bekommen, was der Fußballverein auch schon Mitte August bei Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitgeteilt hatte./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 3,585 auf Tradegate (26. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 394,11 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,66 %/+39,66 % bedeutet.
Lieber ein "One-Hit-Wonder" mit dem ungeschlagenen Double als die ewige CL-Pflichtquali mit Beamtenfußball über Platz 4, aber nicht mal im Traum ein Titel.