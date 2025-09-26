NextGen Digital Platforms Inc. gibt die Genehmigung der Änderung der Geschäftstätigkeit bekannt

Vancouver, BC – 25. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 24. September 2025 bekannt zu geben, dass die geplante Ausweitung des Geschäftsmodells auf das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und die Umsetzung einer Strategie zum Treasury-Management von Kryptowährungen (die „Geschäftsänderung“) von einer Mehrheit der Aktionäre des Unternehmens durch schriftliche Zustimmungsbeschlüsse genehmigt wurde. Das Unternehmen hat außerdem die endgültige Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) für die Geschäftsänderung erhalten.

Im Zusammenhang mit der Geschäftsänderung hat das Unternehmen ein CSE-Formular 2A – Listing Statement vom 24. September 2025 (das „Listing Statement“) bei der CSE eingereicht, das auch auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen zur Geschäftsänderung und zum Unternehmen finden Sie im Listing Statement.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.