Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet

- Ziel: Datenkompetenz und Fact-Checking-Fähigkeiten junger Menschen fördern

- Bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13

- Jetzt bis zum 14. November 2025 anmelden!



Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2025/26 zum

vierten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics

Competition, kurz: ESC) in Deutschland. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der

europäischen Statistikbehörde Eurostat und der Statistikabteilung der

Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten

praxisnahe Einblicke in die Datenanalyse, üben sich in Teamarbeit und können

dabei für sich und ihre Schulen attraktive Preise gewinnen.





Ziel des Wettbewerbs ist es, die Datenkompetenz junger Menschen zu fördern und

die Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten von

Informationsflut und Fake News ist die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung für junge

Menschen eine wichtige Kompetenz. Neben Mathekenntnissen sind vor allem

Analysefähigkeiten und Kreativität gefragt.



Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13,

die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von zwei bis drei Personen

werden gemeinsam Aufgaben mit Statistikbezug gelöst. Eine Lehrkraft unterstützt

die Jugendlichen während des Wettbewerbs in allen organisatorischen Fragen.



In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistische

Rechengrundlagen abgefragt und die Kompetenz beim Datenrecherchieren geprüft.

Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, eine Datenquelle aus der

amtlichen Statistik auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten. Die

zwei erstplatzierten Teams erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit

offizieller Urkundenüberreichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.



Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich außerdem für die

europäische Phase des Wettbewerbs. In dieser dritten Runde wird ein Kurzvideo zu

einem vorgegebenen Thema gedreht. Bei dieser Aufgabe ist Kreativität gefragt,

denn es gilt, aus Statistikfakten spannende Geschichten zu machen. Hier gibt es

unter anderem eine Fahrt zur europäischen Preisverleihung in eines der 22

teilnehmenden Länder und weitere Preise zu gewinnen.



Am vergangenen Europäischen Statistikwettbewerb 2024/2025 nahmen europaweit

knapp 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 EU-Mitgliedstaaten teil. Aus

Deutschland haben sich im vergangenen Schuljahr 530 Schülerinnen und Schüler aus

120 Schulen beteiligt.



Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb läuft noch bis zum 14.

November 2025. Unter www.destatis.de/esc gibt es Informationen zur Anmeldung,

dem Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.



