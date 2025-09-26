Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet
WIESBADEN (ots) -
- Ziel: Datenkompetenz und Fact-Checking-Fähigkeiten junger Menschen fördern
- Bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13
- Jetzt bis zum 14. November 2025 anmelden!
Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2025/26 zum
vierten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics
Competition, kurz: ESC) in Deutschland. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der
europäischen Statistikbehörde Eurostat und der Statistikabteilung der
Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
praxisnahe Einblicke in die Datenanalyse, üben sich in Teamarbeit und können
dabei für sich und ihre Schulen attraktive Preise gewinnen.
- Ziel: Datenkompetenz und Fact-Checking-Fähigkeiten junger Menschen fördern
- Bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13
- Jetzt bis zum 14. November 2025 anmelden!
Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2025/26 zum
vierten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics
Competition, kurz: ESC) in Deutschland. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der
europäischen Statistikbehörde Eurostat und der Statistikabteilung der
Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
praxisnahe Einblicke in die Datenanalyse, üben sich in Teamarbeit und können
dabei für sich und ihre Schulen attraktive Preise gewinnen.
Ziel des Wettbewerbs ist es, die Datenkompetenz junger Menschen zu fördern und
die Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten von
Informationsflut und Fake News ist die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung für junge
Menschen eine wichtige Kompetenz. Neben Mathekenntnissen sind vor allem
Analysefähigkeiten und Kreativität gefragt.
Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13,
die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von zwei bis drei Personen
werden gemeinsam Aufgaben mit Statistikbezug gelöst. Eine Lehrkraft unterstützt
die Jugendlichen während des Wettbewerbs in allen organisatorischen Fragen.
In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistische
Rechengrundlagen abgefragt und die Kompetenz beim Datenrecherchieren geprüft.
Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, eine Datenquelle aus der
amtlichen Statistik auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten. Die
zwei erstplatzierten Teams erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit
offizieller Urkundenüberreichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.
Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich außerdem für die
europäische Phase des Wettbewerbs. In dieser dritten Runde wird ein Kurzvideo zu
einem vorgegebenen Thema gedreht. Bei dieser Aufgabe ist Kreativität gefragt,
denn es gilt, aus Statistikfakten spannende Geschichten zu machen. Hier gibt es
unter anderem eine Fahrt zur europäischen Preisverleihung in eines der 22
teilnehmenden Länder und weitere Preise zu gewinnen.
Am vergangenen Europäischen Statistikwettbewerb 2024/2025 nahmen europaweit
knapp 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 EU-Mitgliedstaaten teil. Aus
Deutschland haben sich im vergangenen Schuljahr 530 Schülerinnen und Schüler aus
120 Schulen beteiligt.
Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb läuft noch bis zum 14.
November 2025. Unter www.destatis.de/esc gibt es Informationen zur Anmeldung,
dem Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
esc@destatis.de
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6125689
OTS: Statistisches Bundesamt
die Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten von
Informationsflut und Fake News ist die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung für junge
Menschen eine wichtige Kompetenz. Neben Mathekenntnissen sind vor allem
Analysefähigkeiten und Kreativität gefragt.
Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13,
die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von zwei bis drei Personen
werden gemeinsam Aufgaben mit Statistikbezug gelöst. Eine Lehrkraft unterstützt
die Jugendlichen während des Wettbewerbs in allen organisatorischen Fragen.
In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistische
Rechengrundlagen abgefragt und die Kompetenz beim Datenrecherchieren geprüft.
Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, eine Datenquelle aus der
amtlichen Statistik auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten. Die
zwei erstplatzierten Teams erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit
offizieller Urkundenüberreichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.
Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich außerdem für die
europäische Phase des Wettbewerbs. In dieser dritten Runde wird ein Kurzvideo zu
einem vorgegebenen Thema gedreht. Bei dieser Aufgabe ist Kreativität gefragt,
denn es gilt, aus Statistikfakten spannende Geschichten zu machen. Hier gibt es
unter anderem eine Fahrt zur europäischen Preisverleihung in eines der 22
teilnehmenden Länder und weitere Preise zu gewinnen.
Am vergangenen Europäischen Statistikwettbewerb 2024/2025 nahmen europaweit
knapp 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 EU-Mitgliedstaaten teil. Aus
Deutschland haben sich im vergangenen Schuljahr 530 Schülerinnen und Schüler aus
120 Schulen beteiligt.
Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb läuft noch bis zum 14.
November 2025. Unter www.destatis.de/esc gibt es Informationen zur Anmeldung,
dem Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
esc@destatis.de
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6125689
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen