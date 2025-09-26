    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet

    WIESBADEN (ots) -

    - Ziel: Datenkompetenz und Fact-Checking-Fähigkeiten junger Menschen fördern
    - Bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13
    - Jetzt bis zum 14. November 2025 anmelden!

    Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2025/26 zum
    vierten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics
    Competition, kurz: ESC) in Deutschland. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der
    europäischen Statistikbehörde Eurostat und der Statistikabteilung der
    Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
    praxisnahe Einblicke in die Datenanalyse, üben sich in Teamarbeit und können
    dabei für sich und ihre Schulen attraktive Preise gewinnen.

    Ziel des Wettbewerbs ist es, die Datenkompetenz junger Menschen zu fördern und
    die Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten von
    Informationsflut und Fake News ist die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung für junge
    Menschen eine wichtige Kompetenz. Neben Mathekenntnissen sind vor allem
    Analysefähigkeiten und Kreativität gefragt.

    Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13,
    die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von zwei bis drei Personen
    werden gemeinsam Aufgaben mit Statistikbezug gelöst. Eine Lehrkraft unterstützt
    die Jugendlichen während des Wettbewerbs in allen organisatorischen Fragen.

    In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistische
    Rechengrundlagen abgefragt und die Kompetenz beim Datenrecherchieren geprüft.
    Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, eine Datenquelle aus der
    amtlichen Statistik auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten. Die
    zwei erstplatzierten Teams erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit
    offizieller Urkundenüberreichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.

    Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich außerdem für die
    europäische Phase des Wettbewerbs. In dieser dritten Runde wird ein Kurzvideo zu
    einem vorgegebenen Thema gedreht. Bei dieser Aufgabe ist Kreativität gefragt,
    denn es gilt, aus Statistikfakten spannende Geschichten zu machen. Hier gibt es
    unter anderem eine Fahrt zur europäischen Preisverleihung in eines der 22
    teilnehmenden Länder und weitere Preise zu gewinnen.

    Am vergangenen Europäischen Statistikwettbewerb 2024/2025 nahmen europaweit
    knapp 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 EU-Mitgliedstaaten teil. Aus
    Deutschland haben sich im vergangenen Schuljahr 530 Schülerinnen und Schüler aus
    120 Schulen beteiligt.

    Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb läuft noch bis zum 14.
    November 2025. Unter www.destatis.de/esc gibt es Informationen zur Anmeldung,
    dem Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

