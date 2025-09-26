TIC Holding Schweiz / Winterberg erwerben TransGeo AG

BAAR, Schweiz, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Die TransGeo AG mit Sitz in Gümlingen bei Bern, eine akkreditierte Prüfstelle im Bereich Baustoffprüfungen, und Beratungen, ist rückwirkend zum 1. Januar 2025 Mitglied der TIC Holding Schweiz AG geworden. Die Gesellschaft wird als unabhängige Prüfstelle in der TIC Holding Schweiz weitergeführt. Mit diesem Schritt stützt sich die TransGeo breiter ab und kann ihre Tätigkeitsbereiche weiter ausbauen. Im Weiteren wurde eine optimale Nachfolgelösung für den bisherigen Mehrheitsaktionär, Verwaltungsratspräsidenten und Geschäftsführer Christian Wyss gefunden.

TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch Winterberg Investment X und verwaltet von Winterberg Advisory GmbH, hat die TransGeo AG mit Sitz in Gümlingen bei Bern in der Schweiz, übernommen.

Christian Wyss wird seinen zukünftigen Fokus auf seine Aufgaben im Verwaltungsrat richten und dafür sorgen, dass die operative Geschäftsführung bis Ende 2026 an den langjährigen Mitarbeiter Folco Giacomini übergeben wird. Dieser Prozess wird auch von der langjährigen Mitarbeiterin und Verwaltungsrätin Dagmar Riesen unterstützt. Als neuer Präsident des Verwaltungsrats wird Fabian Kröher, auch Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuster Technologien im Bereich Baustoffprüfungen in allen Unternehmensbereichen für eine nachhaltige und kontinuierliche Entwicklung einsetzen.

Christian Wyss erklärt hierzu: „Ich denke, wir haben mit diesen Massnahmen für alle Beteiligten eine optimale Lösung gefunden. Wir hoffen weiterhin auf eine kontinuierliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren langjährigen GeschäftskundInnen und -partnerInnen – für sie ergeben sich keine Änderungen: Alle vertrauten Ansprechpersonen bleiben bestehen, und unsere Untersuchungen erfolgen weiterhin mit höchster Verlässlichkeit. Persönlich freue ich mich ganz besonders, dass sich die TransGeo weiter als eigenständige Gesellschaft erfolgreich entwickeln kann und werde dies weiter mit voller Kraft unterstützen."