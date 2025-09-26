Deutschland rüstet sich für den Weltraumkrieg: 41 Mrd. Euro für Satellitenabwehr

Er betonte, dass Satellitensysteme eine kritische Infrastruktur darstellen und zunehmend anfällig für Störungen werden. Besonders besorgniserregend sei die rasante Weiterentwicklung der Weltraumkriegsführung durch Russland und China. Pistorius führte aus, dass deutsche Militärsysteme bereits Störsignale erlebt hätten, und nannte als Beispiel russische Satelliten, die deutsche IntelSat-Geräte beschatten. Dies unterstreiche die potenziellen feindlichen Absichten anderer Länder im Weltraum.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius warnte am Donnerstag, dass Russland möglicherweise in Zukunft Atomwaffen in die Umlaufbahn bringen könnte. Auf einer Konferenz der Raumfahrtindustrie in Berlin appellierte er an die NATO-Partner, sich auf mögliche Konflikte im Weltraum vorzubereiten. Pistorius kündigte zudem an, dass Deutschland bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro, etwa 41 Milliarden US-Dollar, in Weltraumprojekte investieren wird, um Satelliten vor möglichen Störungen und Angriffen zu schützen.

Pistorius wies darauf hin, dass ein etwaiger Einsatz nuklearer Antisatellitenwaffen durch Russland einen Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967 darstellen würde. Er betonte, dass Deutschland und seine Verbündeten überlegen müssten, wie sie ihre Systeme durch vernetzte Konstellationen mit Redundanzen absichern und gegebenenfalls offensive Fähigkeiten entwickeln können.

Im Rahmen dieser Initiative plant Deutschland, ein spezielles militärisches Satellitenbetriebszentrum innerhalb des Weltraumkommandos der Streitkräfte zu errichten. Zudem gab das US-Unternehmen Planet Labs bekannt, einen neuen Produktionsstandort in Berlin zu eröffnen, um seine Pelican-Satelliten der nächsten Generation zu bauen. Mit einer Investition von mehr als 10 Millionen Euro will das Unternehmen die Produktionskapazitäten verdoppeln. Die neuen Satelliten sollen unter anderem für Klimaüberwachung sowie in den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienst eingesetzt werden.

Die Branche zeigt sich optimistisch

OHB SE, Airbus und andere Unternehmen wie MT Aerospace könnten von den geplanten Investitionen profitieren. Die Bundesregierung setzt auf enge Kooperation mit NATO-Partnern, der EU und Initiativen wie der "Combined Space Operations Initiative" und "Operation Olympic Defender".

Analysten heben hervor, dass die geplanten Investitionen nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Raumfahrtindustrie stärken könnten. Einige Experten sehen in den angekündigten Maßnahmen eine Chance für Deutschland, seine Position im globalen Weltraummarkt auszubauen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



