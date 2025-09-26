    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Trump verhängt neue Zölle - heute Schlag für Zinssenkungs-Hoffnung?

    Solange der neue Trend zu steigenden Kapitalmarkt-Zinsen und stärkerem Dollar anhält, wird es für die Aktienmärkte schwer bleiben

    Donald Trump verhängt neue Zölle - und heute kommen die PCE-Inflationsdaten: fallen diese heute höher aus, dürfte sich die Furcht verstärken, dass die Fed doch weniger die Zinsen senkt als von den Märkten erwartet und eingepreist. Das hatte gestern bereits begonnen mit der Aufwärts-Revision des US-BIPs auf +3,8% sowie besseren Arbeitsmarktdaten (Erstanträge) : die Kapitalmarkt-Zinsen stiegen, ebenso der Dollar. Solange der neue Trend zu steigenden Kapitalmarkt-Zinsen und stärkerem Dollar anhält, wird es für die Aktienmärkte schwer bleiben. Trump dagegen zeigte sich gestern überrascht, warum die Aktienmärkte gestern nicht stiegen trotz besserer Wirtschaftsdaten - dabei ist die Logik so einfach..

    Hinweise aus Video:

    1. KI als Kapitalvernichtung – Hedgefonds-Legende warnt

    2. Volkswagen: Werke in Zwickau und Emden sollen stillstehen

     

    Das Video "Trump verhängt neue Zölle - heute Schlag für Zinssenkungs-Hoffnung?" sehen Sie hier..




    Verfasst von Markus Fugmann
