    FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im...

    • Restbestand an FX-Krediten sinkt um 4% im Q2.
    • Seit 2008 Rückgang um 91% auf 5,63 Mrd. Euro.
    • 98,8% der Kredite in Schweizer Franken, Risiko bleibt.

    APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 2. Quartal um 4%

    Seit dem Vergabestopp durch die FMA im Jahr 2008 sind Franken- und Yen-Kredite von Privaten um 91% gefallen

    Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an private
    Haushalte ist im zweiten Quartal wechselkursbereinigt um 4% gesunken und liegt damit nurmehr bei 5,63 Milliarden. Das sind 3,2% aller Kredite an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der aktuellen Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu FX-Krediten hervor.

    Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst 2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 43,7 Mrd. oder 91% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 2006 haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32%) in Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen Bankensektor.

    Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (98,8%) lauten auf Schweizer Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der Wechselkurs der Schweizer Währung pendelte im 2. Quartal rund um 0,9347 zum Euro. Seit Anfang des Jahres 2008 hat der Schweizer Franken um 77% aufgewertet.

    Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindestens jährlich das Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese Gesprächsangebote sollten von Kreditnehmer:innen unbedingt wahrgenommen werden.

    Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und die damit verbundenen Risiken finden Sie hier . Die FMA-Mindeststandards zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen.

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
