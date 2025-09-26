    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    EssilorLuxottica legen nach US-Zulassung stärker zu

    Für Sie zusammengefasst
    • EssilorLuxottica-Aktien steigen um 2,6% auf 273 Euro.
    • FDA genehmigt "Stellest"-Brillengläser für Kinder.
    • Analysten sehen Wachstumspotenzial im Kurzsichtigkeitsmarkt.
    AKTIE IM FOKUS - EssilorLuxottica legen nach US-Zulassung stärker zu
    Foto: EssilorLuxottica

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 2,6 Prozent auf 273 Euro und war damit einer der stärksten Titel im EuroStoxx 50 . Er setzte damit seine Aufwärtsbewegung der Vorwochen fort. Seit Anfang Juli ist die Aktie um etwa 17 Prozent gestiegen.

    Neue Impulse erhielt der Kurs durch eine Meldung des Optikkonzerns vom späten Vorabend. Danach hat das Unternehmen die bislang einzige Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für die sogenannten "Stellest"-Brillengläser erhalten, die bei Kindern das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bremsen. Klinische Studien haben nach Angaben von EssilorLuxottica im Schnitt in 71 Prozent der Fälle eine verlangsamte Progression im Zeitraum von zwei Jahren ergeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.105,21€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.871,32€
    Basispreis
    4,01
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Ansicht von RBC-Analyst Piral Dadhania erfolgte die Zulassung etwas früher, als erwartet worden war. Mittelfristig könnte sich das Thema Kurzsichtigkeit als bedeutendes Wachstumssegment für EssilorLuxottica erweisen, fügte Analystin Veronika Dubajova von der Citibank hinzu. Die US-Zulassung stelle daher einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar./mf/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    EssilorLuxottica

    +1,50 %
    -2,80 %
    +0,45 %
    +11,43 %
    +27,85 %
    +94,26 %
    +144,10 %
    +149,48 %
    +345,84 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 272,6 auf Tradegate (26. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 125,47 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -11,44 %/+12,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS EssilorLuxottica legen nach US-Zulassung stärker zu Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 2,6 Prozent auf 273 Euro und war damit einer der stärksten Titel im EuroStoxx 50 . Er setzte damit seine Aufwärtsbewegung der …