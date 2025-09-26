JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Kurzsichtigkeit bei Kindern werde zum Milliardenmarkt, schrieb Julien Dormois am Freitag anlässlich der lange erwarteten US-Zulassung der Stellest-Brillengläser. Diese verlangsamen nach Angaben von Essilor das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit. Er erwartet allerdings wie in Europa wegen unterschiedlicher Regeln eine langsamere Erfolgskurve als in China./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (26. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte