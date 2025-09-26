JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Kurzsichtigkeit bei Kindern werde zum Milliardenmarkt, schrieb Julien Dormois am Freitag anlässlich der lange erwarteten US-Zulassung der Stellest-Brillengläser. Diese verlangsamen nach Angaben von Essilor das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit. Er erwartet allerdings wie in Europa wegen unterschiedlicher Regeln eine langsamere Erfolgskurve als in China./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (26. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

