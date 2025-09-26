BMW ruft hunderttausende Fahrzeuge zurück – Aktie bislang stabil

Betroffen sind verschiedene Modelle, darunter die Version des BMW 230i aus dem Jahr 2022. BMW hat angekündigt, die Reparaturen kostenfrei in den Werkstätten durchzuführen und das defekte Bauteil auszutauschen. Neben BMW-Modellen soll auch der Toyota Supra betroffen sein.

Mehr als 196.000 Fahrzeuge des Herstellers BMW müssen in den USA zurückgerufen werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Grund sei ein Defekt im Anlasserrelais. Die US-amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) warnt, dass das Relais korrodieren könne. Dies könne zu Überhitzung und Kurzschluss führen und somit das Brandrisiko erhöhen.

Der Rückruf sei eine präventive Maßnahme von BMW, um das Brandrisiko zu minimieren. Die Entscheidung folgt einer Untersuchung der NHTSA, die den Defekt festgestellt hatte. Obwohl noch keine tatsächlichen Brände gemeldet wurden, zeigt dieser Rückruf, wie wichtig regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen in der Automobilindustrie sind.

In Deutschland sind rund 136.500 BMW-Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Das Unternehmen hat die Kunden bereits informiert und empfiehlt, das Fahrzeug umgehend in eine Werkstatt zu bringen, um das Problem mit dem Starter beheben zu lassen. BMW betont, dass eine rechtzeitige Reaktion das Risiko eines möglichen Brandes deutlich minimiert. BMW setzt alles daran, die betroffenen Modelle schnell und effektiv zu reparieren, um die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer zu gewährleisten.

Die BMW-Aktie startete mit einem Plus in den heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Am Freitagmittag liegt die BMW-Aktie rund ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 85,64 Euro (Stand: 11:52 Uhr MESZ).

Erst kürzlich stufte eine Studie von Berenberg die BMW-Aktie als die beste deutsche Autoaktie ein. Der iX3 und der technologische Vorsprung im Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) verschafften dem Unternehmen eine starke Position. Mit einer BEV-Durchdringung von 25 Prozent und einer attraktiven Dividende bleibe BMW eine Top-Wahl für Anleger.

Tatsächlich raten derzeit die meisten Analysten zum Kauf der BMW-Aktie. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen 11 Analysten den Kauf, 8 das Halten und 2 den Verkauf der BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,87 Euro.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!