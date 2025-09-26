    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaccar AktievorwärtsNachrichten zu Paccar

    Paccar - Aktie legt am 26.09.2025 stark zu

    Am 26.09.2025 ist die Paccar Aktie, bisher, um +4,71 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Paccar Aktie.

    Paccar - Aktie legt am 26.09.2025 stark zu
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Paccar Inc. ist ein führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, bekannt für Marken wie Kenworth, Peterbilt und DAF. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen und Ersatzteile an. Es hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und Europa. Hauptkonkurrenten sind Daimler Trucks und Volvo Group. Paccar überzeugt durch innovative Technologien und hohe Qualität.

    Paccar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Mit einer Performance von +4,71 % konnte die Paccar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Paccar investiert war, konnte einen Gewinn von +7,09 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paccar Aktie damit um +0,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,93 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

    Paccar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,05 %
    1 Monat -0,30 %
    3 Monate +7,09 %
    1 Jahr -1,47 %

    Informationen zur Paccar Aktie

    Es gibt 525 Mio. Paccar Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,42 Mrd.EUR wert.

    Paccar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Paccar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paccar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paccar

    +5,55 %
    +0,59 %
    +0,15 %
    +7,68 %
    -1,83 %
    +50,23 %
    +77,74 %
    +181,51 %
    +330,58 %
    ISIN:US6937181088WKN:861114



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
