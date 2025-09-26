IperionX erhält weitere 25 Mio. $ an Finanzmittel von der US-Regierung für den rascheren Ausbau der Titanproduktion

- Die IBAS-Finanzierung unterstützt den Aufbau einer resilienten, vollständig integrierten und kostengünstigen Titan-Lieferkette – vom Roherz bis zum Metall – und stärkt damit die industrielle Basis des US-Verteidigungssektors.

- Die Mittel werden für die Steigerung der Produktion auf 1.400 tpa am Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia verwendet.

- Die Zuwendung in Höhe von 25 Mio. USD zusammen mit den bereits gewährten Teilsummen in Höhe von 12,5 Mio. USD und 5 Mio. USD ergibt eine Gesamtzuwendung in Höhe von 42,5 Mio. USD. Die verbleibenden 4,6 Mio. USD werden voraussichtlich während der Vertragslaufzeit gewährt.

26. September 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Kriegsministerium (Department of War, DoW) über sein „Industrial Base Analysis and Sustainment Program“ (IBAS) im Rahmen der IperionX im Vorfeld zugesagten Förderung in Höhe von 47,1 Mio. USD weitere 25 Mio. USD bereitgestellt hat.

Die zusätzlichen Mittel werden für den Ausbau der Titanproduktion und der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten im Titanium Manufacturing Campus von IperionX verwendet, wodurch eine Produktionsleistung von bis zu 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) ermöglicht wird.

Das IBAS-Programm soll die Lieferketten des US-Verteidigungswesens stärken, indem es eine resiliente, kostengünstige Titan-Plattform für die Umwandlung von Roherz in Metall fördert, mit der die Abhängigkeit von Importen verringert und eine sichere, unterbrechungsfreie heimische Quelle für kritische Rohstoffe geschaffen wird.

Diese aktuelle Zuwendung folgt auf die bereits gewährten Tranchen in Höhe von 12,5 Mio. USD und 5 Mio. USD, mit denen langlebige Güter für die Betriebsanlagen zur Titanherstellung finanziert und das „Titan Critical Minerals Project“ in Tennessee bis zur Baureife vorangetrieben wurden. Die Gesamtzuwendungen belaufen sich nun auf 42,5 Mio. USD, die verbleibenden 4,6 Mio. USD werden vom DoW voraussichtlich während der Vertragslaufzeit gewährt.