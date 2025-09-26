Hensoldt plant Rekord-Investition und will Umsatz bis 2030 verdreifachen

Um das Auftragsvolumen zu bewältigen, will Hensoldt zwischen 2025 und 2027 rund eine Milliarde Euro investieren. Dabei profitiert das Unternehmen auch vom neuen Beschaffungs- und Beschleunigungsgesetz, das die Finanzierung erleichtern soll. "Wir hoffen, dass wir künftig auch Anzahlungen bekommen", so Dörre. Bislang sei erst bei Lieferung abgerechnet worden.

Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt stellt sich auf eine neue Dimension von Bundeswehr-Aufträgen ein. "Die Bundesregierung meint es ernst und bestellt in Stückzahlen, die in Richtung zehnfach, zwanzigfach von dem gehen, was wir in der Vergangenheit hatten", sagte Vorstandschef Oliver Dörre am Donnerstagabend in Berlin. Bisher seien aus Rahmenverträgen oft nur kleinere Mengen abgerufen worden, nun gehe es um verbindliche Großbestellungen. Als zentrales Projekt nannte Dörre den Spähpanzer der nächsten Generation, "Luchs II", bei dem Hensoldt den Kern an Sensorik und Elektronik liefern soll.

Die Bundesregierung plant, die Verteidigungsausgaben 2026 auf 108 Milliarden Euro zu erhöhen – den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Davon entfallen gut 82 Milliarden Euro auf den regulären Haushalt, weitere 25,5 Milliarden Euro stammen aus dem Sondervermögen, das die Ampel-Regierung nach Beginn des Ukraine-Kriegs beschlossen hatte. Hintergrund ist die russische Bedrohung, die in vielen europäischen Ländern eine massive Ausweitung der Verteidigungsfähigkeit auslöst.

Hensoldt sieht sich für den Schub gut gerüstet. Der Konzern stellt Radarsysteme für Kampfflugzeuge und Luftabwehr her, ebenso optische Zielvorrichtungen für Panzer. Bereits jetzt ist die Bundesrepublik mit 25,1 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

Bis 2030 will Hensoldt seinen Umsatz auf rund sechs Milliarden Euro fast verdreifachen. Das entspräche einem jährlichen Wachstum von mehr als zehn Prozent. 2024 lagen die Erlöse noch bei gut 2,2 Milliarden Euro.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 102,2EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.





