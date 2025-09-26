Oklo: Milliarden-Hype-Märchen ohne einen Dollar Umsatz

Der Einstieg gelang Oklo 2024 über Sam Altmans Zweckgesellschaft AltC Acquisition. Der OpenAI-Chef hielt lange den Vorsitz und ist noch mit 5,5 Prozent beteiligt. Das Unternehmen selbst hat bislang keinen Umsatz erzielt. Laut FactSet erwartet die Wall Street erste Einnahmen frühestens Ende 2027. "Es ist leicht zu verstehen, wenn jemand zu Ihnen sagt: 'Dies ist eine KI-bezogene Aktie, Kernenergie ist die neue grüne Energie, diese Leute sind führend, sie haben Sam Altman und andere hinter sich'", erklärte Chris Tessin von Acuitas Investments. "Das klingt alles großartig, aber irgendwann muss man auch Geld verdienen."

Oklo ist zum größten börsennotierten Unternehmen ohne Umsatz in den USA aufgestiegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,5 Milliarden US-Dollar und einem Kursplus von rund 1.350 Prozent in einem Jahr hat sich der Entwickler kleiner modularer Reaktoren (SMRs) zu einem der spektakulärsten Trades des Jahres entwickelt. Anleger setzen darauf, dass die Technologie künftig als Energiequelle für KI-Rechenzentren eine zentrale Rolle spielen könnte.

Die Euphorie hat Oklo zu einem Liebling der Privatanleger gemacht. Auf Social-Media-Plattformen wie StockTwits lag das Nachrichtenvolumen zuletzt "extrem hoch" und die Stimmung klar "bullish". Analysten zeigen sich gespalten: Die Bank of America sieht Oklo als "am besten positioniert" im SMR-Markt und hat ein Kursziel von 92 US-Dollar. Wedbush-Analyst Dan Ives erhöhte zuletzt sogar auf 150 US-Dollar. UBS ist mit einem Ziel von 65 US-Dollar vorsichtiger und verweist auf den langen Zeithorizont.

Noch skeptischer äußerte sich Goldman Sachs. Analyst Brian Lee nahm die Aktie mit einem neutralen Rating und Kursziel von 117 US-Dollar auf. "Das Unternehmen hat noch keinen endgültigen Stromabnahmevertrag mit Kunden abgeschlossen", betonte Lee und warnte vor der hohen Kapitalbelastung des geplanten Geschäftsmodells. Er rechnet frühestens 2028 mit Umsätzen und bis 2031 mit weniger als 300 Millionen US-Dollar jährlich – deutlich unter dem, was eine Bewertung von knapp 20 Milliarden rechtfertigen würde.

Für zusätzlichen Druck sorgten jüngste Insiderverkäufe. CEO Jacob DeWitte trennte sich über eine Schenkung von Aktien im Wert von 3 Millionen US-Dollar, Finanzchef Craig Bealmear verkaufte knapp 9,4 Millionen, und Vorstandsmitglied Michael Klein veräußerte Titel für 6,7 Millionen.

Trotz aller Zweifel bleibt die KI-Story ein Treiber. Oklo hat nach eigenen Angaben eine Pipeline von Projekten über 14 Gigawatt, die Anleger hoffen lässt, dass der Höhenflug mehr ist als ein spekulativer Hype.

