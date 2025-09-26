    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Bei Trump-Besuch

    Großbestellung aus der Türkei und Norwegen: Boeing meldet sich zurück

    Nach dem Milliardendeal mit Katar angelt sich Boeing die nächsten Großbestellungen. Turkish Airlines macht beim Flottenausbau ernst und setzt dabei auf den US-Flugzeugbauer.

    • Turkish Airlines bestellt 75 Boeing 787-Flugzeuge.
    • 150 Boeing 737 MAX-Verträge unter Vorbehalt abgeschlossen.
    • Flotte soll bis 2033 auf über 800 Flugzeuge wachsen.
    Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

    Nach einem Treffen zwischen dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und US Präsident Donald Trump gab die türkische Airline bekannt, dass es 75 Boeing 787-Flugzeuge bestellt hat. Zudem wurden Verhandlungen über den Erwerb von 150 weiteren Boeing 737 MAX-Flugzeugen abgeschlossen – vorbehaltlich der Gespräche über Triebwerke.

    Die Bestellung umfasst 75 Maschinen des Typs Boeing 787-9 und 787-10, bestehend aus 50 festen Bestellungen und 25 Optionen. Die Auslieferung ist für den Zeitraum von 2029 bis 2034 geplant. Gleichzeitig führt Turkish Airlines Gespräche mit den Triebwerksherstellern Rolls-Royce und GE Aerospace über Triebwerke, Ersatzteile und Wartungsdienstleistungen.

    Neben dieser Großbestellung für Langstreckenflugzeuge bestätigte auch die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle, dass sie eine Option auf 30 zusätzliche Boeing 737 MAX 8 umgesetzt hat. Diese Bestellung erhöht ihre Gesamtzahl an firmenen Bestellungen auf 80 Maschinen. Norwegian-CEO Geir Karlsen betonte, dass die Order zu attraktiven Konditionen erfolgt sei und die Flottenexpansion die Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstütze.

    Turkish Airlines verfolgt mit dieser Bestellung ehrgeizige Expansionspläne. Das Unternehmen will die Anzahl seiner Flugzeuge bis 2033 auf mehr als 800 erhöhen, was im Einklang mit seinem strategischen Plan für 2023-2033 steht. Aktuell umfasst die Flotte 485 Flugzeuge, was die Ziele für weiteres Wachstum unterstreicht.

    Die Fluggesellschaft verfolgt eine nachhaltige Flottenstrategie, die bis 2035 zu einer vollständigen Umstellung auf moderne Maschinen führen soll. Der Vorstand hatte bereits im Juni 2024 erste Details zu dieser Großbestellung von insgesamt 225 Flugzeugen angekündigt. Zudem wurde eine Bestellung von 355 Airbus-Flugzeugen im Dezember 2023 aufgegeben, was das Bestellvolumen weiter steigert.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


