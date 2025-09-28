Ohne Plan B droht Anlegern der Absturz, warnt Ray Dalio

Dalios Modell basiert auf fünf Kräften: Geld und Schulden, interne Konflikte, geopolitische Konflikte, Naturereignisse und Technologie. Großbritannien sieht er besonders gefährdet: "Großbritannien hat ein Finanzproblem, die Regierung hat ein Schuldenproblem." Hinzu kommen tiefe politische Spaltungen und fehlende Innovationskraft. Ökonomen wie Diane Coyle weisen zudem seit Jahren auf die stagnierende Produktivität hin. Die London School of Economics sprach zuletzt von einem "Produktivitätsrätsel", da das Land seit der Finanzkrise stärker zurückgefallen sei als die USA, Deutschland oder Frankreich.

Ray Dalio hat eine deutliche Warnung für die Zukunft der USA und Großbritanniens ausgesprochen. "Wir steuern auf sehr, sehr dunkle Zeiten zu", sagte der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates im Podcast Diary of a CEO. Er stützt seine Einschätzung auf eine Studie über 500 Jahre Geschichte, die zeigt, dass etwa alle 80 Jahre eine Phase schwerer interner und globaler Konflikte eintritt.

Auch für die USA ist Dalio skeptisch. Trotz Unternehmergeist und Innovationskultur belasten Schulden und politische Polarisierung die Stabilität der Demokratie. Zugleich sei das Land in einen "Großmachtkonflikt" mit China verwickelt. "Der Gewinner des Technologiekriegs wird alle Kriege gewinnen", warnte Dalio und verwies auf historische Beispiele wie die Entwicklung der Atombombe.

Trotz seiner düsteren Analyse ruft Dalio nicht zur Verzweiflung auf, sondern zu Vorbereitung. Er verweist auf ein chinesisches Sprichwort: "Ein kluges Kaninchen hat drei Höhlen." Gemeint ist, flexibel und mobil zu bleiben, um Kapital und Leben aus riskanten Situationen in sichere Umfelder zu verlagern. Wer zu sehr an einem Vermögenswert wie einem Haus hänge, verliere diese Flexibilität.

Finanziell rät er zu diszipliniertem Verdienen, Ausgeben, Sparen und klugen Investitionen. Persönlich sollten Menschen ihre eigene Natur kennen und Arbeit und Beziehungen suchen, die Sinn stiften. Für Berufseinsteiger sei es wichtiger, von den besten Mentoren zu lernen, als den höchstbezahlten Job zu wählen.

Sein Leitprinzip fasst er so zusammen: "Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt." Die größten Lernerfahrungen entstünden aus Rückschlägen, sagte Dalio. "Ich habe diesen Prozess gelernt, und aus diesem Prozess heraus wurde mein Unternehmen Bridgewater zum größten Hedgefonds der Welt." Dass ihn das nebenbei zu einem reichen Mann machte, sei nicht sein Ziel gewesen: "Ich wollte einfach nur das Spiel spielen und eine sinnvolle Arbeit und sinnvolle Beziehungen haben."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



