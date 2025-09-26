Deutschland ist Spitzenreiter bei Fabrik-Robotern in Europa (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation

of Robotics



Die deutsche Industrie ist europäischer Spitzenreiter bei der

Roboter-Automation: Der operative Bestand stieg auf 278.900 Einheiten im Jahr

2024 - ein Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit werden 40 % aller

Fabrik-Roboter innerhalb der Europäischen Union (EU-27) in Deutschland

betrieben. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Report der International

Federation of Robotics hervor.



Die deutsche Wirtschaft installierte insgesamt 27.000 neue Industrie-Roboter im

Jahr 2024. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen und liegt

mit minus 5 % nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr. Das

durchschnittliche jährliches Wachstum lag zwischen 2019 bis 2024 bei einem Plus

von 4 %.







Deutschland fort", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of

Robotics. "Im weltweiten Vergleich der jährlichen Roboterinstallationen liegt

Deutschland auf Rang 5, hinter Korea, den USA, Japan und China. Aufgeschlüsselt

nach Branchen verzeichnet die metallverarbeitende Industrie das größte Wachstum.



Gegen den Trend investierte jedoch die für Deutschland besonders wichtige

Automobilindustrie 2024 deutlich weniger in Industrie-Robotik."



Der Absatz in der Automobilindustrie fiel drastisch um 25% auf 6.900 Einheiten

im Jahr 2024 - das ist das schwächste Ergebnis seit 15 Jahren. Dabei

installierten Automobilhersteller 4.300 Einheiten (minus 15 %) und

Automobilzulieferer 2.700 Einheiten (minus 34 %). Aufgrund einer geringer als

erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie politischer

Unsicherheiten auf nationaler und internationaler Ebene stellte die Branche

Investitionsprojekte im Jahr 2024 zurück. Der Marktanteil des Segments lag im

Branchenvergleich bei 26 % aller installierten Roboter.



Die metallverarbeitende Industrie installierte 2024 das beste Ergebnis seit

Beginn der Erhebungen mit 6.000 Einheiten. Das ist ein Plus von 23% im Vergleich

zum Vorjahr. Der Marktanteil der Branche lag bei 22 Prozent. Es folgen die

chemische- und Kunststoffindustrie mit 3.100 installierten Einheiten (+ 71 %)

und die Elektro-/Elektronikindustrie mit 2.100 Einheiten (+ 18 %).



Die Produktion von Industrie-Robotern in Deutschland erreichte 31.200 Einheiten

und liegt damit 10 % unter dem Vorjahr. Die Hersteller kommen damit auf einen

Marktanteil von 6 % der weltweiten Nachfrage.



