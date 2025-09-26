Deutschland ist Spitzenreiter bei Fabrik-Robotern in Europa (FOTO)
- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation
of Robotics
Die deutsche Industrie ist europäischer Spitzenreiter bei der
Roboter-Automation: Der operative Bestand stieg auf 278.900 Einheiten im Jahr
2024 - ein Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit werden 40 % aller
Fabrik-Roboter innerhalb der Europäischen Union (EU-27) in Deutschland
betrieben. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Report der International
Federation of Robotics hervor.
Die deutsche Wirtschaft installierte insgesamt 27.000 neue Industrie-Roboter im
Jahr 2024. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen und liegt
mit minus 5 % nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr. Das
durchschnittliche jährliches Wachstum lag zwischen 2019 bis 2024 bei einem Plus
von 4 %.
"Der positive Trend für den Einsatz von Robotik und Automation setzt sich in
Deutschland fort", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of
Robotics. "Im weltweiten Vergleich der jährlichen Roboterinstallationen liegt
Deutschland auf Rang 5, hinter Korea, den USA, Japan und China. Aufgeschlüsselt
nach Branchen verzeichnet die metallverarbeitende Industrie das größte Wachstum.
Gegen den Trend investierte jedoch die für Deutschland besonders wichtige
Automobilindustrie 2024 deutlich weniger in Industrie-Robotik."
Der Absatz in der Automobilindustrie fiel drastisch um 25% auf 6.900 Einheiten
im Jahr 2024 - das ist das schwächste Ergebnis seit 15 Jahren. Dabei
installierten Automobilhersteller 4.300 Einheiten (minus 15 %) und
Automobilzulieferer 2.700 Einheiten (minus 34 %). Aufgrund einer geringer als
erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie politischer
Unsicherheiten auf nationaler und internationaler Ebene stellte die Branche
Investitionsprojekte im Jahr 2024 zurück. Der Marktanteil des Segments lag im
Branchenvergleich bei 26 % aller installierten Roboter.
Die metallverarbeitende Industrie installierte 2024 das beste Ergebnis seit
Beginn der Erhebungen mit 6.000 Einheiten. Das ist ein Plus von 23% im Vergleich
zum Vorjahr. Der Marktanteil der Branche lag bei 22 Prozent. Es folgen die
chemische- und Kunststoffindustrie mit 3.100 installierten Einheiten (+ 71 %)
und die Elektro-/Elektronikindustrie mit 2.100 Einheiten (+ 18 %).
Die Produktion von Industrie-Robotern in Deutschland erreichte 31.200 Einheiten
und liegt damit 10 % unter dem Vorjahr. Die Hersteller kommen damit auf einen
Marktanteil von 6 % der weltweiten Nachfrage.
In den letzten Jahren sind neue Anbieter auf den Markt gekommen, die
