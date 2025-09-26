    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutschland ist Spitzenreiter bei Fabrik-Robotern in Europa (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    - Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation
    of Robotics

    Die deutsche Industrie ist europäischer Spitzenreiter bei der
    Roboter-Automation: Der operative Bestand stieg auf 278.900 Einheiten im Jahr
    2024 - ein Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit werden 40 % aller
    Fabrik-Roboter innerhalb der Europäischen Union (EU-27) in Deutschland
    betrieben. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Report der International
    Federation of Robotics hervor.

    Die deutsche Wirtschaft installierte insgesamt 27.000 neue Industrie-Roboter im
    Jahr 2024. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen und liegt
    mit minus 5 % nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr. Das
    durchschnittliche jährliches Wachstum lag zwischen 2019 bis 2024 bei einem Plus
    von 4 %.

    "Der positive Trend für den Einsatz von Robotik und Automation setzt sich in
    Deutschland fort", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of
    Robotics. "Im weltweiten Vergleich der jährlichen Roboterinstallationen liegt
    Deutschland auf Rang 5, hinter Korea, den USA, Japan und China. Aufgeschlüsselt
    nach Branchen verzeichnet die metallverarbeitende Industrie das größte Wachstum.

    Gegen den Trend investierte jedoch die für Deutschland besonders wichtige
    Automobilindustrie 2024 deutlich weniger in Industrie-Robotik."

    Der Absatz in der Automobilindustrie fiel drastisch um 25% auf 6.900 Einheiten
    im Jahr 2024 - das ist das schwächste Ergebnis seit 15 Jahren. Dabei
    installierten Automobilhersteller 4.300 Einheiten (minus 15 %) und
    Automobilzulieferer 2.700 Einheiten (minus 34 %). Aufgrund einer geringer als
    erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie politischer
    Unsicherheiten auf nationaler und internationaler Ebene stellte die Branche
    Investitionsprojekte im Jahr 2024 zurück. Der Marktanteil des Segments lag im
    Branchenvergleich bei 26 % aller installierten Roboter.

    Die metallverarbeitende Industrie installierte 2024 das beste Ergebnis seit
    Beginn der Erhebungen mit 6.000 Einheiten. Das ist ein Plus von 23% im Vergleich
    zum Vorjahr. Der Marktanteil der Branche lag bei 22 Prozent. Es folgen die
    chemische- und Kunststoffindustrie mit 3.100 installierten Einheiten (+ 71 %)
    und die Elektro-/Elektronikindustrie mit 2.100 Einheiten (+ 18 %).

    Die Produktion von Industrie-Robotern in Deutschland erreichte 31.200 Einheiten
    und liegt damit 10 % unter dem Vorjahr. Die Hersteller kommen damit auf einen
    Marktanteil von 6 % der weltweiten Nachfrage.

    In den letzten Jahren sind neue Anbieter auf den Markt gekommen, die
