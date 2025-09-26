US-Regierung droht Chipherstellern mit Zöllen bei nicht ausreichender Produktion

Der Plan geht auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zurück, der erklärte, Technologieunternehmen, die im Inland produzieren, könnten Zölle in Höhe von rund 100 Prozent auf Halbleiter vermeiden. Dieser Vorschlag soll Teil seiner Bemühungen zur Wiederbelebung der US-amerikanischen Fertigungsindustrie sein und hat internationale Unternehmen dazu motiviert, Milliardenbeträge in den US-Markt zu investieren.

Die USA planen, Chiphersteller dazu aufzufordern, inländisch genauso viele Halbleiter zu produzieren, wie sie für ihre Kunden importieren, berichtet das Wall Street Journal. Dieser Schritt soll die Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland verringern. Unternehmen, die dieses Verhältnis von 1:1 nicht einhalten, könnten mit Zöllen belegt werden.

US-Handelsminister Howard Lutnick hat die Idee bereits mit Führungskräften der Halbleiterindustrie besprochen und betonte, dass sie für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes möglicherweise notwendig sei. Laut dem Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, könne sich Amerika bei Halbleiterprodukten, die für die nationale Sicherheit unerlässlich sind, nicht auf Importe aus dem Ausland verlassen.

Der Plan sieht vor, dass Unternehmen, die sich zur Produktion von Chips in den USA verpflichten, eine Gutschrift für die zugesagte Menge erhalten. So könnten sie und ihre Kunden bis zur Fertigstellung der neuen Anlagen zollfrei importieren. Anfangserleichterungen würden den Unternehmen helfen, ihre Kapazitäten auszubauen.

Die Aktien von Nvidia und AMD legten zu, da Investoren auf die potenziellen Vorteile einer verstärkten US-Produktion setzten. Intel, das bereits in den USA produziert, verzeichnete ebenfalls Kursgewinne. TSMC, das einen Großteil seiner Produktion in Taiwan hat, erlebte jedoch einen Rückgang, da die neuen Zölle die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnten.

Analysten weisen darauf hin, dass die Umsetzung der geplanten Zölle komplex sein könnte, da viele Chips in den USA verbaut und dann wieder exportiert werden. Insgesamt zeigt sich aber, dass Unternehmen mit starker US-Produktion von den neuen Regelungen profitieren könnten, während solche mit überwiegender Fertigung im Ausland vor Herausforderungen stehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



