Gewerkschaften im Luftverkehr schmieden Allianz
- Zusammenarbeit der Gewerkschaften im Luftverkehr ausbauen
- Allianz "We are Aviation" für starke gemeinsame Stimme
- Eigenständige Tarifverhandlungen bleiben erhalten
FRANKFURT/MÖRFELDEN-WALLDORF (dpa-AFX) - Die drei Fachgewerkschaften im Luftverkehr wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Dafür schließen sich die für das Bodenpersonal zuständige Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil) sowie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) für das Kabinenpersonal und die Vereinigung Cockpit (VC) für das Cockpitpersonal zu einer Allianz mit dem gemeinsamen Namen "We are Aviation" zusammen. Ziel sei eine enge Kooperation, "um eine starke gemeinsame Stimme" zu entwickeln mit Blick auf zentrale Themen, die alle Beschäftigtengruppen beträfen, teilten die Gewerkschaften mit.
Kräfte bündeln mit Blick auf Herausforderungen der Branche
"Ohne uns hebt kein Flieger ab. Es braucht alle drei Gruppen - Cockpit, Kabine und Boden -, damit das operative Geschäft einer Airline funktioniert", erklärte Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit. Deshalb sei es so wichtig, dass man enger zusammenrücke und die Kräfte bündele. Der Ufo-Vorsitzende Joachim Vázquez Bürger ergänzte, angesichts großer Herausforderungen in der Luftfahrt seien Bündnisse heute "wichtiger denn je". Es gehe um zukunftsfähige Entwicklungen in der Branche und gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten.
Nach den Worten von Thorsten Beißner, Vorstandsvorsitzender von Agil, soll die Zusammenarbeit besonders bei branchenweiten Herausforderungen zum Tragen kommen, die nicht auf eine Berufsgruppe beschränkt seien. Als Beispiele nannte er "Tarifflucht und Zersplitterung durch neue Betriebsgesellschaften, Respekt vor Fachgewerkschaften und echte Sozialpartnerschaft, Personalmangel, steigende Belastung und Sicherheitsrisiken sowie die Verteidigung von Branchenstandards".
Tarifverhandlungen weiter eigenständig
Eine VC-Sprecherin erklärte auf Anfrage, einen Austausch zu diversen Themen mit Ufo habe es bereits in der Vergangenheit gegeben. Mit der Allianz solle dies nun ausgebaut werden bei Themen, bei denen es eine gemeinsame Betroffenheit und ähnliche Interessen gebe. Man habe bereits Ziele vor Augen, die jetzt erarbeitet würden. Es geht um eine strategische Zusammenarbeit, nicht um eine Fusion - die drei Fachgewerkschaften behalten auch bei der Tarifarbeit und anderen verbandsspezifischen Themen ihre Eigenständigkeit./csc/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 7,698 auf Tradegate (26. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -35,08 %/+16,85 % bedeutet.
Die bekommen den Hals nicht voll. Alle schön absahnen solange es geht. Ich denke da muss mal eine härtere Gangart eingeschlagen werden..
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.