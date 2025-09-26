NORMA senkt Ende September die Preise auf Butter ein weiteres Mal - Kundinnen und Kunden sparen jetzt nochmal bis zu 30 Cent je Stück / Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage (FOTO)

Ausgangsbasis sind die genannten 0 bis 1 Prozent EbIT Marge für 2025. Darin enthalten sind 30 Mio. überwiegend Rückstellungen für Restrukturierungskosten. In 2026 ergeben sich bereits höhere Gewinne aus der Restrukturierung von 15 Mio., in 2026 werden nochmals 7 Mio. dafür aufgewendet, unter dem Strich aber ein zusätzlicher Gewinn von 8 Mio. Macht zusamme 38 Mio. (30 Mio. die nicht nochmal in 2026 anfallen + 8 Mio. Zusatz) bzw. ca. 4,5 Prozent zusätzliche EBiT Marge bezogen auf 810 Mio Umsatz. Plus die 1 Prozent auf 2025 sind wir bei 5,5 Prozent. Und dabei sind keine Umsatzsteigerungen oder besserer Preismix enthalten. Die 6 Prozent scheinen also rein rechnerisch gut erreichbar.





Die Zahlen zu den Restrukturierungskoste und daraus resultierende Effizienzgewinne kann man dem H1 Report ab Seite 19 entnehmen.