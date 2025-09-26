NORMA senkt Ende September die Preise auf Butter ein weiteres Mal - Kundinnen und Kunden sparen jetzt nochmal bis zu 30 Cent je Stück / Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Nürnberg (ots) -

    Erst vor wenigen Tagen hat NORMA die Preise auf eines der wichtigsten
    Grundnahrungsmittel deutlich gesenkt: Jetzt legt der Lebensmittel-Händler ein
    weiteres Mal nach und reduziert die vier beliebtesten Buttersorten noch einmal
    deutlich. LANDFEIN Deutsche Markenbutter gibt es in der 250-Gramm-Packung jetzt
    beispielsweise für 1,49 Euro und damit nochmal 30 Cent günstiger. Die
    Streichbare der NORMA-Eigenmarke LANDFEIN wird nun mit 1,39 Euro angeboten -
    statt zuvor für 1,59 Euro. Rechnet man die Preissenkung von Mitte September mit
    ein, sparen Kundinnen und Kunden bei den vier NORMA-Buttersorten jetzt auf
    einen Schlag sogar bis zu 25 Prozent.

    NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.
    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,49 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare 250 g
    Bislang: 1,59 EUR
    Jetzt: 1,39 EUR

    LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,49 EUR

    LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
    Bislang: 2,19 EUR
    Jetzt: 1,89 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de



