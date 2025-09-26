NORMA senkt Ende September die Preise auf Butter ein weiteres Mal - Kundinnen und Kunden sparen jetzt nochmal bis zu 30 Cent je Stück / Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage (FOTO)
Erst vor wenigen Tagen hat NORMA die Preise auf eines der wichtigsten
Grundnahrungsmittel deutlich gesenkt: Jetzt legt der Lebensmittel-Händler ein
weiteres Mal nach und reduziert die vier beliebtesten Buttersorten noch einmal
deutlich. LANDFEIN Deutsche Markenbutter gibt es in der 250-Gramm-Packung jetzt
beispielsweise für 1,49 Euro und damit nochmal 30 Cent günstiger. Die
Streichbare der NORMA-Eigenmarke LANDFEIN wird nun mit 1,39 Euro angeboten -
statt zuvor für 1,59 Euro. Rechnet man die Preissenkung von Mitte September mit
ein, sparen Kundinnen und Kunden bei den vier NORMA-Buttersorten jetzt auf
einen Schlag sogar bis zu 25 Prozent.
NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
LANDFEIN Die Streichbare 250 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
