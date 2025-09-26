Debeka-Chef mahnt Innovation und Zusammenarbeit an (FOTO)

Koblenz (ots) - Marktführer in der Privaten Krankenversicherung fordert mehr

Miteinander, Innovation und nachhaltige Lösungen für ein bezahlbares

Gesundheitssystem



Die Ausgaben für medizinische Versorgung in Deutschland steigen seit Jahren

kontinuierlich an. "Gesundheitskosten kennen keinen Jahreswechsel", stellt

Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, fest. "Auch wenn die allgemeine

Teuerung nachlässt, steigen die Ausgaben für Behandlungen, Medikamente und

Pflege ungebremst." Laut Brahm überschreitet der monatliche Höchstbeitrag in der

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung mittlerweile die Marke von 1.200

Euro - eine spürbare Belastung für viele Bürgerinnen und Bürger. Ende offen.





Ursachen der Kostensteigerung



Brahm erläutert: "Die sogenannte medizinische Inflation entsteht durch steigende

Löhne, neue Vorgaben und vor allem durch immer bessere, aber auch teurere

Therapien." Besonders sichtbar sei dies in den Kliniken: Der Bundesbasisfallwert

für Krankenhausleistungen sei in den vergangenen fünf Jahren jährlich um bis zu

fünf Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Pflegeentgeltwert

von 163 Euro pro Tag (2022) auf mittlerweile 250 Euro - eine Steigerung um mehr

als 50 Prozent innerhalb von nur drei Jahren.



Auch die Preise für medizinische Eingriffe steigen: Beispielsweise im Raum

Koblenz verdoppelten sich etwa die Kosten für eine Blinddarmoperation binnen

fünf Jahren von 3.469 auf 6.943 Euro. Die Unterbringung im Einbettzimmer koste

inzwischen bis zu 250 Euro am Tag, in Privatkliniken sogar bis zu 350 Euro.



Noch dynamischer verläuft laut Brahm die Preisentwicklung bei Arzneimitteln:

"Der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix hat sich seit 2020 um rund 140 Prozent

verteuert. Neue Präparate für Autoimmunerkrankungen und Diabetes treiben die

Kosten weiter - etwa wächst der Monatspreis für manche Medikamente von 7.500 auf

über 70.000 Euro."



Gesamtentwicklung und internationale Position



Die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen nähern sich laut Statistischem Bundesamt

der Marke von 500 Milliarden Euro und liegen damit rund 20 Prozent über dem

Niveau vor der Corona-Pandemie. Gleichzeitig profitieren Patientinnen und

Patienten in Deutschland von außergewöhnlich kurzen Zugangszeiten zu

Innovationen: "Bei neuen Krebsmedikamenten vergehen durchschnittlich nur 82 Tage

zwischen EU-Zulassung und Verfügbarkeit, während Patienten in anderen

europäischen Ländern im Schnitt rund 445 Tage warten müssen. Das rettet Leben,

treibt aber die Kosten weiter an", so Brahm.



Demografie und Zukunft



Eine alternde Bevölkerung verschärfe den Trend weiter, betont der Debeka-CEO:

"Mehr chronische Erkrankungen bedeuten mehr langwierige und intensive Therapien

- und damit weitere Kostensteigerungen. Die medizinische Inflation lässt sich

nicht stoppen, wohl aber steuern."



Jede Investition in Prävention koste laut Brahm "nur einen Bruchteil dessen, was

spätere Behandlungen verschlingen". Digitale Lösungen könnten

Doppeluntersuchungen vermeiden, und eine transparente Bewertung des Nutzens

neuer Therapien die Preisentwicklung dämpfen, ohne Innovationen auszubremsen.

"Eine stärkere Eigenvorsorge verteilt die Lasten fairer über die Generationen",

so Brahm.



Ausblick



Debeka-Chef Brahm schließt: "Unser Gesundheitssystem wird zurecht beneidet -

doch diese Qualität hat ihren Preis, und er steigt weiter. Wer die Kosten in den

Griff bekommen will, muss Effizienzreserven heben, Innovation gezielt

finanzieren und Prävention konsequent fördern. Nur dann bleibt Spitzenmedizin

für alle bezahlbar - heute, morgen und übermorgen."



Zur Debeka Krankenversicherung:



Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von fast

8 Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den

Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des

Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka fünf Millionen Mitglieder, darunter

mehr als 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als

jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied. Die Debeka

Krankenversicherung wird von Analysten regelmäßig mit Bestnoten bewertet: Von

Beginn an erhält sie von den Versicherungsanalysten des map-reports die

Höchstnote "mmm" für "langjährig hervorragende Leistungen" als Testsieger und

verteidigt die Spitzenposition - mit Ausnahme des Jahres 2017 - seit nunmehr

zwei Jahrzehnten. Auch die Ratingagentur Assekurata verleiht der Debeka

Krankenversicherung seit 2008 das höchstmögliche Rating "exzellent (A++)".



