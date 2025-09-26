Debeka-Chef mahnt Innovation und Zusammenarbeit an (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Koblenz (ots) - Marktführer in der Privaten Krankenversicherung fordert mehr
    Miteinander, Innovation und nachhaltige Lösungen für ein bezahlbares
    Gesundheitssystem

    Die Ausgaben für medizinische Versorgung in Deutschland steigen seit Jahren
    kontinuierlich an. "Gesundheitskosten kennen keinen Jahreswechsel", stellt
    Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, fest. "Auch wenn die allgemeine
    Teuerung nachlässt, steigen die Ausgaben für Behandlungen, Medikamente und
    Pflege ungebremst." Laut Brahm überschreitet der monatliche Höchstbeitrag in der
    gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung mittlerweile die Marke von 1.200
    Euro - eine spürbare Belastung für viele Bürgerinnen und Bürger. Ende offen.

    Ursachen der Kostensteigerung

    Brahm erläutert: "Die sogenannte medizinische Inflation entsteht durch steigende
    Löhne, neue Vorgaben und vor allem durch immer bessere, aber auch teurere
    Therapien." Besonders sichtbar sei dies in den Kliniken: Der Bundesbasisfallwert
    für Krankenhausleistungen sei in den vergangenen fünf Jahren jährlich um bis zu
    fünf Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Pflegeentgeltwert
    von 163 Euro pro Tag (2022) auf mittlerweile 250 Euro - eine Steigerung um mehr
    als 50 Prozent innerhalb von nur drei Jahren.

    Auch die Preise für medizinische Eingriffe steigen: Beispielsweise im Raum
    Koblenz verdoppelten sich etwa die Kosten für eine Blinddarmoperation binnen
    fünf Jahren von 3.469 auf 6.943 Euro. Die Unterbringung im Einbettzimmer koste
    inzwischen bis zu 250 Euro am Tag, in Privatkliniken sogar bis zu 350 Euro.

    Noch dynamischer verläuft laut Brahm die Preisentwicklung bei Arzneimitteln:
    "Der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix hat sich seit 2020 um rund 140 Prozent
    verteuert. Neue Präparate für Autoimmunerkrankungen und Diabetes treiben die
    Kosten weiter - etwa wächst der Monatspreis für manche Medikamente von 7.500 auf
    über 70.000 Euro."

    Gesamtentwicklung und internationale Position

    Die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen nähern sich laut Statistischem Bundesamt
    der Marke von 500 Milliarden Euro und liegen damit rund 20 Prozent über dem
    Niveau vor der Corona-Pandemie. Gleichzeitig profitieren Patientinnen und
    Patienten in Deutschland von außergewöhnlich kurzen Zugangszeiten zu
    Innovationen: "Bei neuen Krebsmedikamenten vergehen durchschnittlich nur 82 Tage
    zwischen EU-Zulassung und Verfügbarkeit, während Patienten in anderen
    europäischen Ländern im Schnitt rund 445 Tage warten müssen. Das rettet Leben,
    treibt aber die Kosten weiter an", so Brahm.

    Demografie und Zukunft

    Eine alternde Bevölkerung verschärfe den Trend weiter, betont der Debeka-CEO:
    "Mehr chronische Erkrankungen bedeuten mehr langwierige und intensive Therapien
    - und damit weitere Kostensteigerungen. Die medizinische Inflation lässt sich
    nicht stoppen, wohl aber steuern."

    Jede Investition in Prävention koste laut Brahm "nur einen Bruchteil dessen, was
    spätere Behandlungen verschlingen". Digitale Lösungen könnten
    Doppeluntersuchungen vermeiden, und eine transparente Bewertung des Nutzens
    neuer Therapien die Preisentwicklung dämpfen, ohne Innovationen auszubremsen.
    "Eine stärkere Eigenvorsorge verteilt die Lasten fairer über die Generationen",
    so Brahm.

    Ausblick

    Debeka-Chef Brahm schließt: "Unser Gesundheitssystem wird zurecht beneidet -
    doch diese Qualität hat ihren Preis, und er steigt weiter. Wer die Kosten in den
    Griff bekommen will, muss Effizienzreserven heben, Innovation gezielt
    finanzieren und Prävention konsequent fördern. Nur dann bleibt Spitzenmedizin
    für alle bezahlbar - heute, morgen und übermorgen."

    Zur Debeka Krankenversicherung:

    Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von fast
    8 Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als
    Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den
    Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des
    Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka fünf Millionen Mitglieder, darunter
    mehr als 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als
    jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied. Die Debeka
    Krankenversicherung wird von Analysten regelmäßig mit Bestnoten bewertet: Von
    Beginn an erhält sie von den Versicherungsanalysten des map-reports die
    Höchstnote "mmm" für "langjährig hervorragende Leistungen" als Testsieger und
    verteidigt die Spitzenposition - mit Ausnahme des Jahres 2017 - seit nunmehr
    zwei Jahrzehnten. Auch die Ratingagentur Assekurata verleiht der Debeka
    Krankenversicherung seit 2008 das höchstmögliche Rating "exzellent (A++)".

    Pressekontakt:

    Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
    56058 Koblenz

    Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
    Telefax (02 61) 4 98 - 11 11

    E-Mail mailto:presse@debeka.de
    Internet http://www.debeka.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6125747
    OTS: Debeka Versicherungsgruppe




