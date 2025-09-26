Lombardía lanza un plan para atraer la inversión extranjera / Una estrategia regional para potenciar los sectores y desarrollar proyectos innovadores (FOTO)
Milán (ots) - El Gobierno Regional de Lombardía presenta su nueva estrategia
para seguir atrayendo la inversión extranjera. Su objetivo es potenciar los
ecosistemas y actividades ya existentes en el territorio a fin de convertir
Lombardía en un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores y
capaces de generar un gran impacto en términos económicos y de empleo en
sectores estratégicos como los semiconductores, las biotecnologías y los
productos farmacéuticos. Esta estrategia, promovida por el presidente de la
región, Attilio Fontana, y el consejero de Desarrollo Económico, Guido Guidesi,
también prevé el apoyo a las empresas con un enfoque de "ventanilla única", es
decir, la asistencia personalizada a los inversores no solo en todas las fases
del proceso de realización, sino también en las fases posteriores mediante los
servicios de "atención posventa". La nueva organización también prevé un sistema
articulado de tutores regionales y de proyecto, que pueden acompañar al inversor
a lo largo de todo el ciclo de la inversión: desde la fase de toma de decisiones
hasta la obtención de los permisos, pasando por la ejecución concreta del
proyecto y la puesta en marcha de las actividades.
El Gobierno Regional también promoverá la imagen de Lombardía en el mundo a
través de un nuevo plan de comunicación integrado. Una de las principales
novedades de la nueva estrategia, además, es la evolución hacia un nuevo modelo
organizativo basado en la creación de una agencia regional dedicada a atraer
inversiones.
Asimismo, se intensificarán las juntas técnicas y operativas dedicadas a la
concesión de permisos, la supervisión y el seguimiento posterior, con el
objetivo de ofrecer soluciones rápidas y a medida. Este enfoque, explican los
representantes regionales, pretende transformar Lombardía "en una auténtica
plataforma facilitadora favorable a los inversores, capaz de responder con
eficiencia y personalización a las necesidades de las empresas y los
inversores".
En este sentido, también se prorrogará "Opportunity Lombardy", la iniciativa
regional destinada a cartografiar las oportunidades de implantación y los
proyectos de inversión en Lombardía, que pone a disposición de las empresas una
cartera de zonas e inmuebles listos para nuevas implantaciones productivas,
ampliando así el catálogo de la oferta territorial.
Hasta la fecha, gracias a los servicios y las iniciativas puestas en marcha por
el Gobierno Regional, se ha prestado apoyo a más de 600 empresas extranjeras. De
estas, 71 ya han acometido proyectos de inversión, con un impacto estimado de
2820 millones de euros en gastos de capital y 3744 nuevas contrataciones.
"Trabajamos para allanar cada vez más el camino a los inversores de alto nivel
en nuestra región, que es la tierra del trabajo y la innovación por excelencia",
afirmó Fontana.
"Desde el Gobierno Regional de Lombardía -añadió Guidesi-, pretendemos
consolidar y reforzar nuestro liderazgo, apostando por nuevas inversiones de
alto valor añadido destinadas a potenciar todavía más los ecosistemas ya
existentes y arraigados en los distintos territorios. El objetivo es hacer de
Lombardía un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores, capaces
de generar nuevos empleos y un amplio impacto económico".
Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de Lombardía:
mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Contacto:
Luca Checola
Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Teléfono: +39 393 435 3338
