    Lombardía lanza un plan para atraer la inversión extranjera / Una estrategia regional para potenciar los sectores y desarrollar proyectos innovadores (FOTO)

    Milán (ots) - El Gobierno Regional de Lombardía presenta su nueva estrategia
    para seguir atrayendo la inversión extranjera. Su objetivo es potenciar los
    ecosistemas y actividades ya existentes en el territorio a fin de convertir
    Lombardía en un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores y
    capaces de generar un gran impacto en términos económicos y de empleo en
    sectores estratégicos como los semiconductores, las biotecnologías y los
    productos farmacéuticos. Esta estrategia, promovida por el presidente de la
    región, Attilio Fontana, y el consejero de Desarrollo Económico, Guido Guidesi,
    también prevé el apoyo a las empresas con un enfoque de "ventanilla única", es
    decir, la asistencia personalizada a los inversores no solo en todas las fases
    del proceso de realización, sino también en las fases posteriores mediante los
    servicios de "atención posventa". La nueva organización también prevé un sistema
    articulado de tutores regionales y de proyecto, que pueden acompañar al inversor
    a lo largo de todo el ciclo de la inversión: desde la fase de toma de decisiones
    hasta la obtención de los permisos, pasando por la ejecución concreta del
    proyecto y la puesta en marcha de las actividades.

    El Gobierno Regional también promoverá la imagen de Lombardía en el mundo a
    través de un nuevo plan de comunicación integrado. Una de las principales
    novedades de la nueva estrategia, además, es la evolución hacia un nuevo modelo
    organizativo basado en la creación de una agencia regional dedicada a atraer
    inversiones.

    Asimismo, se intensificarán las juntas técnicas y operativas dedicadas a la
    concesión de permisos, la supervisión y el seguimiento posterior, con el
    objetivo de ofrecer soluciones rápidas y a medida. Este enfoque, explican los
    representantes regionales, pretende transformar Lombardía "en una auténtica
    plataforma facilitadora favorable a los inversores, capaz de responder con
    eficiencia y personalización a las necesidades de las empresas y los
    inversores".

    En este sentido, también se prorrogará "Opportunity Lombardy", la iniciativa
    regional destinada a cartografiar las oportunidades de implantación y los
    proyectos de inversión en Lombardía, que pone a disposición de las empresas una
    cartera de zonas e inmuebles listos para nuevas implantaciones productivas,
    ampliando así el catálogo de la oferta territorial.

    Hasta la fecha, gracias a los servicios y las iniciativas puestas en marcha por
    el Gobierno Regional, se ha prestado apoyo a más de 600 empresas extranjeras. De
    estas, 71 ya han acometido proyectos de inversión, con un impacto estimado de
    2820 millones de euros en gastos de capital y 3744 nuevas contrataciones.

    "Trabajamos para allanar cada vez más el camino a los inversores de alto nivel
    en nuestra región, que es la tierra del trabajo y la innovación por excelencia",
    afirmó Fontana.

    "Desde el Gobierno Regional de Lombardía -añadió Guidesi-, pretendemos
    consolidar y reforzar nuestro liderazgo, apostando por nuevas inversiones de
    alto valor añadido destinadas a potenciar todavía más los ecosistemas ya
    existentes y arraigados en los distintos territorios. El objetivo es hacer de
    Lombardía un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores, capaces
    de generar nuevos empleos y un amplio impacto económico".

    Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Desarrollo
    Económico del Gobierno Regional de Lombardía:
    mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

    Contacto:

    Luca Checola
    Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
    Teléfono: +39 393 435 3338

    Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/175613/6125766
    OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico




