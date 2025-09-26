Lombardía lanza un plan para atraer la inversión extranjera / Una estrategia regional para potenciar los sectores y desarrollar proyectos innovadores (FOTO)

Milán (ots) - El Gobierno Regional de Lombardía presenta su nueva estrategia

para seguir atrayendo la inversión extranjera. Su objetivo es potenciar los

ecosistemas y actividades ya existentes en el territorio a fin de convertir

Lombardía en un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores y

capaces de generar un gran impacto en términos económicos y de empleo en

sectores estratégicos como los semiconductores, las biotecnologías y los

productos farmacéuticos. Esta estrategia, promovida por el presidente de la

región, Attilio Fontana, y el consejero de Desarrollo Económico, Guido Guidesi,

también prevé el apoyo a las empresas con un enfoque de "ventanilla única", es

decir, la asistencia personalizada a los inversores no solo en todas las fases

del proceso de realización, sino también en las fases posteriores mediante los

servicios de "atención posventa". La nueva organización también prevé un sistema

articulado de tutores regionales y de proyecto, que pueden acompañar al inversor

a lo largo de todo el ciclo de la inversión: desde la fase de toma de decisiones

hasta la obtención de los permisos, pasando por la ejecución concreta del

proyecto y la puesta en marcha de las actividades.



El Gobierno Regional también promoverá la imagen de Lombardía en el mundo a

través de un nuevo plan de comunicación integrado. Una de las principales

novedades de la nueva estrategia, además, es la evolución hacia un nuevo modelo

organizativo basado en la creación de una agencia regional dedicada a atraer

inversiones.





Asimismo, se intensificarán las juntas técnicas y operativas dedicadas a la

concesión de permisos, la supervisión y el seguimiento posterior, con el

objetivo de ofrecer soluciones rápidas y a medida. Este enfoque, explican los

representantes regionales, pretende transformar Lombardía "en una auténtica

plataforma facilitadora favorable a los inversores, capaz de responder con

eficiencia y personalización a las necesidades de las empresas y los

inversores".



En este sentido, también se prorrogará "Opportunity Lombardy", la iniciativa

regional destinada a cartografiar las oportunidades de implantación y los

proyectos de inversión en Lombardía, que pone a disposición de las empresas una

cartera de zonas e inmuebles listos para nuevas implantaciones productivas,

ampliando así el catálogo de la oferta territorial.



Hasta la fecha, gracias a los servicios y las iniciativas puestas en marcha por

el Gobierno Regional, se ha prestado apoyo a más de 600 empresas extranjeras. De

estas, 71 ya han acometido proyectos de inversión, con un impacto estimado de

2820 millones de euros en gastos de capital y 3744 nuevas contrataciones.



"Trabajamos para allanar cada vez más el camino a los inversores de alto nivel

en nuestra región, que es la tierra del trabajo y la innovación por excelencia",

afirmó Fontana.



"Desde el Gobierno Regional de Lombardía -añadió Guidesi-, pretendemos

consolidar y reforzar nuestro liderazgo, apostando por nuevas inversiones de

alto valor añadido destinadas a potenciar todavía más los ecosistemas ya

existentes y arraigados en los distintos territorios. El objetivo es hacer de

Lombardía un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos innovadores, capaces

de generar nuevos empleos y un amplio impacto económico".



