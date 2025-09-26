En Lombardie, un plan pour attirer des investissements étrangers / Stratégie régionale pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et développer des projets innovants (FOTO)

Milan (ots) - La Région Lombardie présente sa nouvelle stratégie pour attirer de

plus en plus d'investissements étrangers. L'objectif est d'améliorer les

écosystèmes et les chaînes d'approvisionnement déjà présents sur le territoire

pour faire de la Lombardie l'endroit idéal pour développer des projets innovants

capables de générer des retombées économiques et des emplois dans des secteurs

stratégiques tels que les semi-conducteurs, la biotechnologie et les produits

pharmaceutiques. La stratégie, promue par le Président de la Région Attilio

Fontana et le Conseiller en charge du développement économique Guido Guidesi,

prévoit également le soutien aux entreprises avec une approche à guichet unique,

c'est-à-dire une assistance personnalisée aux investisseurs non seulement à

toutes les étapes du parcours de mise en oeuvre, mais également dans les phases

suivantes par le biais des services de suivi. Le nouveau dispositif comprend

également un système articulé de tuteurs régionaux et de projet, qui peuvent

accompagner l'investisseur tout au long du cycle d'investissement : de la phase

de prise de décision à l'obtention des autorisations, à la réalisation concrète

du projet et au démarrage des activités.



La Région va également promouvoir l'image de la Lombardie dans le monde, ainsi

qu'un nouveau plan de communication intégré. L'une des principales innovations

de la nouvelle stratégie concerne également l'évolution vers un nouveau modèle

organisationnel avec l'idée de créer une agence régionale destinée à attirer les

investissements.





Les équipes techniques et opérationnelles chargées des autorisations, du suivi

et du service " après-vente " seront également renforcées afin d'offrir des

solutions rapides et sur mesure. Cette approche, explique la Région, a pour

objectif de transformer la Lombardie " en une véritable plateforme de

facilitation adaptée aux investisseurs, capable de répondre efficacement et de

s'adapter aux besoins des entreprises et des investisseurs ".



C'est dans cette optique que sera également prolongée l'initiative " Opportunity

Lombardy " de la Région, qui vise à recenser les opportunités d'implantation et

les projets d'investissement en Lombardie et met à la disposition des

entreprises un portefeuille de terrains et de biens immobiliers prêts à

accueillir de nouvelles implantations productives, élargissant ainsi le

catalogue de l'offre territoriale.



À ce jour, plus de 600 entreprises étrangères ont été soutenues grâce aux

services et initiatives mis en oeuvre par la Région. Parmi elles, 71 ont déjà

initié des projets d'investissement, avec des répercussions estimées à 2,82

milliards d'euros de dépenses en capital et 3 744 nouvelles embauches. " Nous

nous efforçons de faciliter de plus en plus les investissements de grande

envergure dans notre région, qui est le pays du travail et de l'innovation par

excellence ", a déclaré Fontana.



" En tant que Région Lombardie, ajoute Guidesi, nous entendons consolider et

renforcer nos records, en misant sur de nouveaux investissements à forte valeur

ajoutée visant à renforcer davantage les écosystèmes déjà présents et enracinés

dans les différents territoires. L'objectif est de faire de la Lombardie un lieu

toujours plus propice au développement de projets innovants, capables de générer

de nouveaux emplois et des retombées économiques généralisées ".



Pour en savoir plus, contactez la structure du Conseil du Développement

Économique de la Région Lombardie : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it



Contact:



Luca Checola

Email : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

Numéro de téléphone : +39 393 435 3338



