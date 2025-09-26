En Lombardie, un plan pour attirer des investissements étrangers / Stratégie régionale pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et développer des projets innovants (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Milan (ots) - La Région Lombardie présente sa nouvelle stratégie pour attirer de
    plus en plus d'investissements étrangers. L'objectif est d'améliorer les
    écosystèmes et les chaînes d'approvisionnement déjà présents sur le territoire
    pour faire de la Lombardie l'endroit idéal pour développer des projets innovants
    capables de générer des retombées économiques et des emplois dans des secteurs
    stratégiques tels que les semi-conducteurs, la biotechnologie et les produits
    pharmaceutiques. La stratégie, promue par le Président de la Région Attilio
    Fontana et le Conseiller en charge du développement économique Guido Guidesi,
    prévoit également le soutien aux entreprises avec une approche à guichet unique,
    c'est-à-dire une assistance personnalisée aux investisseurs non seulement à
    toutes les étapes du parcours de mise en oeuvre, mais également dans les phases
    suivantes par le biais des services de suivi. Le nouveau dispositif comprend
    également un système articulé de tuteurs régionaux et de projet, qui peuvent
    accompagner l'investisseur tout au long du cycle d'investissement : de la phase
    de prise de décision à l'obtention des autorisations, à la réalisation concrète
    du projet et au démarrage des activités.

    La Région va également promouvoir l'image de la Lombardie dans le monde, ainsi
    qu'un nouveau plan de communication intégré. L'une des principales innovations
    de la nouvelle stratégie concerne également l'évolution vers un nouveau modèle
    organisationnel avec l'idée de créer une agence régionale destinée à attirer les
    investissements.

    Les équipes techniques et opérationnelles chargées des autorisations, du suivi
    et du service " après-vente " seront également renforcées afin d'offrir des
    solutions rapides et sur mesure. Cette approche, explique la Région, a pour
    objectif de transformer la Lombardie " en une véritable plateforme de
    facilitation adaptée aux investisseurs, capable de répondre efficacement et de
    s'adapter aux besoins des entreprises et des investisseurs ".

    C'est dans cette optique que sera également prolongée l'initiative " Opportunity
    Lombardy " de la Région, qui vise à recenser les opportunités d'implantation et
    les projets d'investissement en Lombardie et met à la disposition des
    entreprises un portefeuille de terrains et de biens immobiliers prêts à
    accueillir de nouvelles implantations productives, élargissant ainsi le
    catalogue de l'offre territoriale.

    À ce jour, plus de 600 entreprises étrangères ont été soutenues grâce aux
    services et initiatives mis en oeuvre par la Région. Parmi elles, 71 ont déjà
    initié des projets d'investissement, avec des répercussions estimées à 2,82
    milliards d'euros de dépenses en capital et 3 744 nouvelles embauches. " Nous
    nous efforçons de faciliter de plus en plus les investissements de grande
    envergure dans notre région, qui est le pays du travail et de l'innovation par
    excellence ", a déclaré Fontana.

    " En tant que Région Lombardie, ajoute Guidesi, nous entendons consolider et
    renforcer nos records, en misant sur de nouveaux investissements à forte valeur
    ajoutée visant à renforcer davantage les écosystèmes déjà présents et enracinés
    dans les différents territoires. L'objectif est de faire de la Lombardie un lieu
    toujours plus propice au développement de projets innovants, capables de générer
    de nouveaux emplois et des retombées économiques généralisées ".

    Pour en savoir plus, contactez la structure du Conseil du Développement
    Économique de la Région Lombardie : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

    Contact:

    Luca Checola
    Email : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
    Numéro de téléphone : +39 393 435 3338

