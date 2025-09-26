En Lombardie, un plan pour attirer des investissements étrangers / Stratégie régionale pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et développer des projets innovants (FOTO)
Milan (ots) - La Région Lombardie présente sa nouvelle stratégie pour attirer de
plus en plus d'investissements étrangers. L'objectif est d'améliorer les
écosystèmes et les chaînes d'approvisionnement déjà présents sur le territoire
pour faire de la Lombardie l'endroit idéal pour développer des projets innovants
capables de générer des retombées économiques et des emplois dans des secteurs
stratégiques tels que les semi-conducteurs, la biotechnologie et les produits
pharmaceutiques. La stratégie, promue par le Président de la Région Attilio
Fontana et le Conseiller en charge du développement économique Guido Guidesi,
prévoit également le soutien aux entreprises avec une approche à guichet unique,
c'est-à-dire une assistance personnalisée aux investisseurs non seulement à
toutes les étapes du parcours de mise en oeuvre, mais également dans les phases
suivantes par le biais des services de suivi. Le nouveau dispositif comprend
également un système articulé de tuteurs régionaux et de projet, qui peuvent
accompagner l'investisseur tout au long du cycle d'investissement : de la phase
de prise de décision à l'obtention des autorisations, à la réalisation concrète
du projet et au démarrage des activités.
La Région va également promouvoir l'image de la Lombardie dans le monde, ainsi
qu'un nouveau plan de communication intégré. L'une des principales innovations
de la nouvelle stratégie concerne également l'évolution vers un nouveau modèle
organisationnel avec l'idée de créer une agence régionale destinée à attirer les
investissements.
Les équipes techniques et opérationnelles chargées des autorisations, du suivi
et du service " après-vente " seront également renforcées afin d'offrir des
solutions rapides et sur mesure. Cette approche, explique la Région, a pour
objectif de transformer la Lombardie " en une véritable plateforme de
facilitation adaptée aux investisseurs, capable de répondre efficacement et de
s'adapter aux besoins des entreprises et des investisseurs ".
C'est dans cette optique que sera également prolongée l'initiative " Opportunity
Lombardy " de la Région, qui vise à recenser les opportunités d'implantation et
les projets d'investissement en Lombardie et met à la disposition des
entreprises un portefeuille de terrains et de biens immobiliers prêts à
accueillir de nouvelles implantations productives, élargissant ainsi le
catalogue de l'offre territoriale.
À ce jour, plus de 600 entreprises étrangères ont été soutenues grâce aux
services et initiatives mis en oeuvre par la Région. Parmi elles, 71 ont déjà
initié des projets d'investissement, avec des répercussions estimées à 2,82
milliards d'euros de dépenses en capital et 3 744 nouvelles embauches. " Nous
nous efforçons de faciliter de plus en plus les investissements de grande
envergure dans notre région, qui est le pays du travail et de l'innovation par
excellence ", a déclaré Fontana.
" En tant que Région Lombardie, ajoute Guidesi, nous entendons consolider et
renforcer nos records, en misant sur de nouveaux investissements à forte valeur
ajoutée visant à renforcer davantage les écosystèmes déjà présents et enracinés
dans les différents territoires. L'objectif est de faire de la Lombardie un lieu
toujours plus propice au développement de projets innovants, capables de générer
de nouveaux emplois et des retombées économiques généralisées ".
Pour en savoir plus, contactez la structure du Conseil du Développement
Économique de la Région Lombardie : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Contact:
Luca Checola
Email : mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Numéro de téléphone : +39 393 435 3338
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/175613/6125772
OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico
