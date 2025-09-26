    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg in die Aktie?

    Historisch unterbewertet, so günstig wie nie: Ist die Amazon-Aktie jetzt ein Kauf?

    Magnificent Seven - Amazon: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg in die Aktie?
    Obwohl die aktuelle Bewertung des Unternehmens höher liegt als das 10-Jahres-Tief im April dieses Jahres, notiert die Aktie deutlich unter den Niveaus der jüngeren Vergangenheit. Laut Dow Jones Market Data beträgt das durchschnittliche Forward-KGV von Amazon im vergangenen Jahr bei 32,5 – ein Rückgang gegenüber dem 2024-Durchschnittwert von 36,5. 

    Um den fairen Wert der Aktie zu berechnen, multipliziert man das EPS des laufenden Jahres mit dem historischen Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Forward-KGV): Mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von 54,1 ergibt sich ein fairer Wert von etwa 410 US-Dollar je Aktie. Mit dem 10-Jahres-Durchschnitt von 72,3 liegt der faire Wert sogar bei rund 548 US-Dollar pro Anteilsschein. Das bietet ein Upside-Potenzial von bis zu 150 Prozent, gesetzt, Amazon kehrt zu seiner historischen Bewertung zurück.

    Das bedeutet: Nach historischen Maßstäben ist Amazon deutlich unterbewertet.

    Derzeit liegt Amazon-Aktie 42 Prozent unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt und 60 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt – und markiert damit den größten Abschlag unter allen Magnificent Seven Tech-Konzernen.

    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Getrieben wird dieser Trend durch die Wahrnehmung, dass Amazons Zeiten des starken Wachstums vorbei seien. Die Stimmung hat sich in diesem Jahr verschlechtert, da es Zweifel an der KI-Strategie des Unternehmens und daran gibt, ob Amazon Web Services die wachsende KI-Nachfrage vollständig nutzen kann.

    Infolgedessen ist Amazon die schwächste Aktie der Magnificent Seven und liegt seit Jahresbeginn bis zum Handelsschluss am Donnerstag 1 Prozent im Minus – während die übrigen Werte der Gruppe im Plus sind.

    Für Anleger könnte Amazons niedrige Bewertung derzeit einen idealen Einstiegszeitpunkt in eine qualitativ hochwertige Aktie darstellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.

