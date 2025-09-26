Amazon: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg in die Aktie?

Um den fairen Wert der Aktie zu berechnen, multipliziert man das EPS des laufenden Jahres mit dem historischen Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Forward-KGV): Mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von 54,1 ergibt sich ein fairer Wert von etwa 410 US-Dollar je Aktie. Mit dem 10-Jahres-Durchschnitt von 72,3 liegt der faire Wert sogar bei rund 548 US-Dollar pro Anteilsschein. Das bietet ein Upside-Potenzial von bis zu 150 Prozent, gesetzt, Amazon kehrt zu seiner historischen Bewertung zurück.

Obwohl die aktuelle Bewertung des Unternehmens höher liegt als das 10-Jahres-Tief im April dieses Jahres, notiert die Aktie deutlich unter den Niveaus der jüngeren Vergangenheit. Laut Dow Jones Market Data beträgt das durchschnittliche Forward-KGV von Amazon im vergangenen Jahr bei 32,5 – ein Rückgang gegenüber dem 2024-Durchschnittwert von 36,5.

Das bedeutet: Nach historischen Maßstäben ist Amazon deutlich unterbewertet.

Derzeit liegt Amazon-Aktie 42 Prozent unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt und 60 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt – und markiert damit den größten Abschlag unter allen Magnificent Seven Tech-Konzernen.

Getrieben wird dieser Trend durch die Wahrnehmung, dass Amazons Zeiten des starken Wachstums vorbei seien. Die Stimmung hat sich in diesem Jahr verschlechtert, da es Zweifel an der KI-Strategie des Unternehmens und daran gibt, ob Amazon Web Services die wachsende KI-Nachfrage vollständig nutzen kann.

Infolgedessen ist Amazon die schwächste Aktie der Magnificent Seven und liegt seit Jahresbeginn bis zum Handelsschluss am Donnerstag 1 Prozent im Minus – während die übrigen Werte der Gruppe im Plus sind.

Für Anleger könnte Amazons niedrige Bewertung derzeit einen idealen Einstiegszeitpunkt in eine qualitativ hochwertige Aktie darstellen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.

