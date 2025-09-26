DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 228,4EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



