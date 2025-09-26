    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
