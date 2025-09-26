DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 228,4EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
