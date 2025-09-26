DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe mit seinen Geschäftszahlen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025/26 sei optimistisch, aber erwartungsgemäß./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 10,54EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

