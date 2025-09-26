Trump droht mit Massenentlassungen – Blackout-Gefahr für Märkte

Demokraten reagierten empört. Chuck Schumer sprach von einem "Versuch der Einschüchterung" und erklärte, die Gerichte würden solche Maßnahmen kippen. Hakeem Jeffries warf Trump vor, Familien "ruinieren" zu wollen, und betonte, die Demokraten ließen sich nicht unter Druck setzen. Die politischen Fronten sind verhärtet: Beide Parteien scheiterten zuletzt mit eigenen Übergangsplänen im Senat. Trump sagte geplante Treffen ab und erklärte, Verhandlungen seien "nicht produktiv".

Das Weiße Haus unter Donald Trump verschärft kurz vor dem drohenden Regierungsstillstand am 1. Oktober den Ton. Ein Memo des Office of Management and Budget (OMB) fordert die Bundesbehörden auf, Pläne für Massenentlassungen auszuarbeiten, falls die Finanzierung ausläuft. Anders als bei früheren Shutdowns, in denen Angestellte beurlaubt und später wieder eingestellt wurden, könnten diesmal Stellen dauerhaft wegfallen. Betroffen wären Mitarbeiter in Programmen ohne Finanzierung sowie Beschäftigte, deren Arbeit "nicht mit den Prioritäten des Präsidenten vereinbar ist". Die Behörden sollen ihre Notfallpläne in den kommenden Tagen fertigstellen.

Für die Märkte stellt sich die Frage, ob diese neue Eskalationsstufe Folgen haben könnte. Bisher zeigten sich Investoren von Regierungsstillständen unbeeindruckt. Wie MarketWatch berichtet, zeigen Analysen der letzten 20 Shutdowns, dass der S&P 500 in der Regel stabil blieb oder nach Wiederöffnung zulegte. Auch Anleiherenditen tendierten nur leicht nach oben, bevor sie anschließend zurückgingen. Selbst die 35-tägige Schließung Ende 2018 hinderte den Index nicht daran, zweistellig zu steigen, als sich die Kurse vom Jahresend-Ausverkauf erholten.

Doch Beobachter warnen, dass dieses Mal mehr auf dem Spiel steht. Jefferies verweist darauf, dass erstmals ein vollständiger Shutdown aller Behörden drohen könnte – in der Geschichte gab es bislang nur vier vergleichbare Fälle. Verzögerungen bei Zahlungen an Auftragnehmer, stockende Genehmigungen und ein Rückgang des Vertrauens von Verbrauchern und Unternehmen könnten die Folge sein. Besonders Konsumgüter- und Gesundheitsaktien könnten leiden, wenn Steuerzuschüsse für Krankenversicherungen auslaufen.

Gleichzeitig ist die US-Wirtschaft robuster als viele erwartet hatten. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde auf 3,8 Prozent angehoben, der Fed-Tracker GDPNow prognostiziert 3,3 Prozent für das dritte Quartal. Viele Strategen gehen deshalb davon aus, dass die Auswirkungen auf Aktien und Anleihen begrenzt bleiben – solange der Stillstand nicht ungewöhnlich lange anhält.

"Es besteht immer die Möglichkeit, dass es aufgrund völlig unerwarteter Ereignisse oder weil wir bekannte Ereignisse unterschätzen, zu einem erheblichen Marktrückgang kommt", warnte Sam Stovall von CFRA. Noch aber sehen die meisten Experten ein längeres politisches Theater, nicht den Auslöser für einen großen Börsenschock.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





