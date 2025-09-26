Gold hat für einige Marktbeobachter die Chance, an die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze heranzurücken. Auslöser seien vor allem anhaltende Käufe von Zentralbanken – allen voran aus Schwellenländern – sowie die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Darauf weist Bart Melek, Managing Director und globaler Leiter Rohstoffstrategie bei TD Securities, in einem Gespräch mit BNN Bloomberg hin. Demnach könnten China und andere Notenbanken noch „Millionen von Unzen“ erwerben, um den Gold-Anteil in ihren Reserven näher an die Quoten führender Industriestaaten heranzuführen.

Nach Angaben von Melek ist Gold in vielen Schwellenländern weiterhin nur ein kleiner Baustein der Währungsreserven. Für China veranschlagt er den Goldanteil aktuell auf rund 6,7 % bei Devisenreserven von etwa 3,7 Billionen US-Dollar. Selbst eine Verdopplung auf 15 % läge damit deutlich unter den Quoten der USA (rund 72 %) und Deutschlands (knapp 70 %). Neben China bauten zuletzt auch andere Länder – etwa Russland und Polen – ihre Bestände aus. Aus dieser Ausgangslage leitet der Stratege einen langjährigen strukturellen Bedarf ab: Programme zur Reserve-Diversifikation seien typischerweise auf Jahrzehnte angelegt, nicht auf ein oder zwei Jahre.

Jetzt mehr erfahren:

Gold: Weitere Analysten sehen Chance auf 4.000 US-Dollar je Unze

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.