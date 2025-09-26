Fortescue-CEO: Boom bei erneuerbaren Energien wegen KI – Trotz Trump

Otranto betonte in einem Interview mit Bloomberg, dass der steigende Stromverbrauch aufgrund der KI-Technologien sowie der anhaltenden Inflation in den USA dazu führen werden, dass die Nachfrage nach erneuerbarer Energie langfristig zunehmen werde. "Die amerikanischen Verbraucher benötigen in einer inflationären Wirtschaft niedrigere Energiekosten", erklärte der CEO. "Erneuerbare Energien bieten genau diese Lösung", so Otranto weiter. Trotz politischer Hindernisse seien erneuerbare Energien in den USA bereits günstiger als Kohle und Gas.

Trotz der Widerstände durch die Politik von US-Präsident Donald Trump werde der Boom bei erneuerbaren Energien in den USA weiter an Fahrt gewinnen. Dies sei vor allem der fortschreitenden Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu verdanken, die den Übergang zu kostengünstiger und klimafreundlicher Energie noch beschleunigen werde. Das meint zumindest Dino Otranto, CEO des australischen Bergbaukonzerns Fortescue.

Fortescue, bekannt als einer der größten Eisenminenbetreiber Australiens, hat kürzlich die Übernahme des spanischen Technologieunternehmens Nabrawind SL für erneuerbare Energien abgeschlossen. Zusätzlich wurden vorläufige Vereinbarungen mit führenden Unternehmen wie BYD, LONGi, Green Energy und Envision Greenwise für Windturbinen, Solarpaneele und Batteriespeicher getroffen. Dies zeigt, wie die internationale Zusammenarbeit im Bereich der grünen Energie weiter voranschreitet, trotz der Rückschläge durch die Politik in den USA.

Seit Donald Trump wieder im Weißen Haus ist, wurden zahlreiche Maßnahmen zur Förderung erneuerbaren Energien gestrichen und wichtige Steueranreize abgeschafft. Dadurch kam es zu Verzögerungen und Streichungen von Projekten im Wert von rund 42 Milliarden US-Dollar. Doch der Markt steht nicht still: Laut der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) waren im letzten Jahr mehr als 90 Prozent der neuen Projekte im Bereich erneuerbare Energien kostengünstiger als fossile Alternativen.

Die beschleunigte Elektrifizierung und der Ausbau erneuerbarer Energien könnten laut Bloomberg bis Mitte des Jahrhunderts bis zu 19 Billionen US-Dollar an Brennstoffkosten einsparen. Diese ökonomischen Vorteile dürften die politische Landschaft überwiegen und den Trend zu sauberen Energiequellen weiter stärken.

Fortescue zeigt zudem seine Innovationskraft: Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit XCMG Construction Machinery Co. geschlossen, um eine Flotte von batteriebetriebenen Lkw zu entwickeln – eine Erweiterung der bereits bestehenden Vereinbarung mit Liebherr-International. Geplant sind Lieferungen zwischen 2028 und 2030. So bleibt Fortescue nicht nur im Bereich der Rohstoffversorgung, sondern engagiert sich zunehmend auch im Sektor der grünen Technologien.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



