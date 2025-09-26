Rheinmetall: Gigantische Milliarden-Aufträge

Im Rahmen der geplanten Übernahme von NVL durch Rheinmetall , die für Anfang 2026 vorgesehen ist, sollen erhebliche Investitionen in den Standort Hamburg getätigt werden. Papperger sagte am Donnerstag, dass in allen bisherigen Übernahmen die Mitarbeiterzahl erhöht wurde, was auch hier der Fall sein soll.

Im Rahmen der gestrigen Vertragsunterzeichnung zum Bau der Munitionsfabrik in Lettland äußerte sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger gegenüber Pressevertretern unter anderem zur Marinesparte NVL. Den zur NVL gehörenden Standort Blohm+Voss will Papperger dabei zu einer Schlüsselwerft ausbauen – und stellt den Hamburger Standort damit vor große Veränderungen.

Der CEO sprach von "erheblichem Potential" für die Werften in Deutschland und speziell für den Standort Hamburg. Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten seien unbegründet. Die geplanten Veränderungen umfassen unter anderem die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Einführung neuer Technologien und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.

Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich Mitte September mit der Bremer Lürssen-Gruppe auf den Kauf ihrer Marinesparte NVL geeinigt. Neben Blohm+Voss in Hamburg gehören mit Norderwerft (auch in Hamburg), Peene-Werft in Wolgast und Neue Jadewerft in Wilhelmshaven drei weitere Standorte zur NVL dazu.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden soll die Übernahme Anfang 2026 abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben, angesichts der Milliardenumsätze dürfte es sich aber um eine beträchtliche Summe handeln. Die Marinesparte NVL beschäftigt an ihren deutschen Standorten insgesamt etwa 1.700 Mitarbeiter.

Bei Rheinmetall sind derzeit rund 40.000 Menschen weltweit beschäftigt. "Wir wollen auf 70.000 Beschäftigte hochlaufen und dafür brauchen wir auch Kapazitäten", sagte Papperger. Besonders die Werften könnten diesen Ausbau ermöglichen.

Das Unternehmen habe aktuell Aufträge im Wert von rund 65 Milliarden Euro. Papperger geht davon aus, dass sich diese Summe in absehbarer Zeit verdoppeln werde. "Wir müssen das abarbeiten. Dafür brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte der Konzernchef.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 1.962EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!