    Mega-Investitionen angekündigt

    Rheinmetall: Gigantische Milliarden-Aufträge

    Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht gigantische Aufträge von 130 Milliarden Euro – und will stark in neues Personal und die Werft Blohm+Voss investieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall plant 130 Mrd. Euro Aufträge und Investitionen.
    • Blohm+Voss wird Schlüsselwerft mit neuen Arbeitsplätzen.
    • Mitarbeiterzahl soll von 40.000 auf 70.000 steigen.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Mega-Investitionen angekündigt - Rheinmetall: Gigantische Milliarden-Aufträge
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Im Rahmen der gestrigen Vertragsunterzeichnung zum Bau der Munitionsfabrik in Lettland äußerte sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger gegenüber Pressevertretern unter anderem zur Marinesparte NVL. Den zur NVL gehörenden Standort Blohm+Voss will Papperger dabei zu einer Schlüsselwerft ausbauen – und stellt den Hamburger Standort damit vor große Veränderungen.

    Im Rahmen der geplanten Übernahme von NVL durch Rheinmetall, die für Anfang 2026 vorgesehen ist, sollen erhebliche Investitionen in den Standort Hamburg getätigt werden. Papperger sagte am Donnerstag, dass in allen bisherigen Übernahmen die Mitarbeiterzahl erhöht wurde, was auch hier der Fall sein soll.

    Der CEO sprach von "erheblichem Potential" für die Werften in Deutschland und speziell für den Standort Hamburg. Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten seien unbegründet. Die geplanten Veränderungen umfassen unter anderem die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Einführung neuer Technologien und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.

    Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich Mitte September mit der Bremer Lürssen-Gruppe auf den Kauf ihrer Marinesparte NVL geeinigt. Neben Blohm+Voss in Hamburg gehören mit Norderwerft (auch in Hamburg), Peene-Werft in Wolgast und Neue Jadewerft in Wilhelmshaven drei weitere Standorte zur NVL dazu. 

    Rheinmetall

    -0,76 %
    +2,91 %
    +19,52 %
    +13,52 %
    +301,03 %
    +1.179,11 %
    +2.554,36 %
    +3.566,86 %
    +84.427,41 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden soll die Übernahme Anfang 2026 abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben, angesichts der Milliardenumsätze dürfte es sich aber um eine beträchtliche Summe handeln. Die Marinesparte NVL beschäftigt an ihren deutschen Standorten insgesamt etwa 1.700 Mitarbeiter.

    Bei Rheinmetall sind derzeit rund 40.000 Menschen weltweit beschäftigt. "Wir wollen auf 70.000 Beschäftigte hochlaufen und dafür brauchen wir auch Kapazitäten", sagte Papperger. Besonders die Werften könnten diesen Ausbau ermöglichen.

    Das Unternehmen habe aktuell Aufträge im Wert von rund 65 Milliarden Euro. Papperger geht davon aus, dass sich diese Summe in absehbarer Zeit verdoppeln werde. "Wir müssen das abarbeiten. Dafür brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte der Konzernchef.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 1.962EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
