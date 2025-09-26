    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -3,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -3,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,99 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +2,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -37,43 % verloren.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,54 %
    1 Monat +12,47 %
    3 Monate -28,99 %
    1 Jahr -51,41 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die von einer steigenden Nachfrage nach Hightech-Maschinen für die KI-Industrie profitiert. Einige Anleger haben in den letzten Tagen zugekauft und sehen die Aktie als vielversprechend an. Es gibt jedoch auch Bedenken, dass die Aktie unter 30 Euro fallen könnte, was von einigen als Kaufgelegenheit betrachtet wird. Insgesamt herrscht eine optimistische Stimmung bezüglich der zukünftigen Bewertung der Aktie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 561,61 Mio. wert.

    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


